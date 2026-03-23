La aparición de múltiples músicos callejeros con altavoz irrita los oídos de los vecinos del casco histórico de Palma

Los vecinos del casco histórico de Palma claman por el exceso de ruido que, a cualquier hora, sale de los altavoces de los músicos callejeros que amenizan con su música la experiencia de estar sentado en una terraza en el centro de la ciudad. Se quejan de que cada vez son más los que utilizan altavoces de gran potencia. Eso implica todo tipo de incomodidades para quienes viven sobre un bar con terraza y no son pocos.

El buen tiempo y el arranque del primer tramo de la temporada turística han empezado a llenar las terrazas de Palma. Y con este escenario se ha iniciado también el desembarco de todo tipo de músicos callejeros que amenizan la experiencia con su música a cambio de las monedas que puedan recoger.

La Asociación de Vecinos de La Lonja y el Born de Palma, ambas zonas en el centro histórico de Palma, están denunciando el excesivo ruido de estos músicos, que de un tiempo a esta parte utilizan potentes altavoces para sus actuaciones musicales. Graban vídeos y los difunden en las redes sociales. Algunos ejemplos están en esta información de OKBALEARES.

Los vecinos denuncian, además, que esta actividad es ilegal en Palma. En eso sólo tienen razón a medias, porque la presencia y actuación del músico en la calle podría ser legal si el artista está en posesión del carnet correspondiente y, por tanto, autorizado por el Ayuntamiento de Palma. Así se especifica en la ordenanza cívica aprobada esta legislatura que, entre otras actividades, regula a los músicos callejeros. Algunos de los supuestos artistas actúan sin disponer de la acreditación correspondiente.

No todos los músicos que actúan en las calles de Palma disponen del carnet y, en estos casos, pueden ser sancionados por la Policía Local.

Según la ordenanza cívica, las actuaciones no pueden superar los 30 minutos de duración, dejando 20 minutos de descanso. No se admiten excepciones a este aspecto. No se pueden repetir canciones ni tampoco el uso de generadores de electricidad.