Antonio Vadillo: «Tenemos mucha ilusión, pero será un partido complicado»

El Illes Balears Palma Futsal afronta este martes un duelo clave en la Copa del Rey con el objetivo de alcanzar la Final Four. Para Antonio Vadillo, el partido ante Wanapix AD Sala 10 no será nada fácil: “Es un partido importante en una competición por la que tenemos mucha ilusión, pero va a ser complicado. El rival también piensa lo mismo, que está a un partido de una Final Four. El premio es importante”.

El entrenador advierte que “en su casa, el Wanapix AD Sala 10 está compitiendo muy bien todos sus partidos. Se les escapan por detalles, por marcadores muy ajustados siempre”. Por ello, considera fundamental que su equipo se mantenga concentrado de principio a fin: “Sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien y estar muy concentrados para sacar la eliminatoria adelante”.

Vadillo insiste en la ambición del equipo en esta Copa del Rey y en el resto de competiciones: “Tenemos la ilusión de llegar lo más lejos posible en todas las competiciones”. Pero tiene claro que lo primero es centrarse en el partido de este martes: “Estamos mentalizados en hacer un buen partido, que es lo único que nos puede acercar a pasar esta eliminatoria”.

Para Jesús Gordillo el partido de este martes tiene una única lectura: “Es una final. Lo afrontamos como una final porque estamos a un paso de la Final Four”. El pívot es consciente de que “estamos a tres partidos de un título y a uno de una Final Four que a principios de temporada se veía medio lejos, pero ahora es una realidad”.

Por eso, el equipo tiene claro que no puede cometer errores y que la clave estará en la eficacia: “Hay que reducir al máximo los errores. Hay que ganar. Tenemos que conceder lo mínimo y aprovechar nuestras ocasiones, que fue lo que nos faltó en Valdepeñas”.

A pesar del resultado en el último partido de liga, el equipo sigue con confianza y con la mentalidad clara de cara a este reto: “Hicimos un buen partido, merecimos más y el equipo lo sabe”. Gordillo insiste en que el grupo sabe de la oportunidad que tiene y que no quiere desaprovecharla: “Llevamos mucho tiempo trabajando para esto y queremos aprovecharlo”.