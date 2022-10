Aguirre: «Lo único imprescindible en este club son el escudo y la afición»

Ángel o Abdón. Javier Aguirre desveló que uno de los dos será el sustituto de Muriqi mañana ante el Sevilla, descartando a Amath como titular. El entrenador adelantó que, dado que el equipo jugará cuatro encuentros en los próximos 15 días, hará rotaciones. «Ningún partido te da respiro en la Liga española».

Sobre la sanción de Muriqi, el entrenador mexicano admitió que «conforme a lo que puso el árbitro en el acta el castigo es perfecto. El reglamento lo dice muy claro y es lo que se ha aplicado. Muriqi cometió un error respondiendo a una provocación. Si se ve la escena de la jugada, el que primero recibe es él. Quizás si se hubiera tirado al suelo cuando le dieron hubiera sido penalty, pero él mordió el anzuelo».

«Lo único imprescindible en este club son el escudo y la afición. Los demás estamos de paso. Es cierto que Muriqi es un baluarte para el equipo, pero buscaremos soluciones aunque no esté. ¿Si cambiaremos nuestro sistema? No, no nos moveremos de lo que estamos haciendo habitualmente», dijo sobre la repercusión de la baja del delantero.

Aguirre insistió también en la dificultad de los próximos partidos: «éste es un momento clave de la temporada porque nos va a permitir saber dónde estamos situados. Nos enfrentamos a rivales muy complicados que habitualmente pelear por estar en Europa y además jugamos ante dos de ellos fuera de casa. A ver si somos capaces de estar a la altura».

En cuanto al Sevilla, su rival de mañana, apuntó que «los dos partidos en los que ha estado Sampaoli le han tocado ante rivales muy dinámicos. No sé cómo van a jugar mañana, pero si sé que estamos preparados para enfrentar cualquier escenario. Si seguimos igual que hasta ahora seremos un equipo sólido y difícil de batir».

«Tienen jugadores de un nivel enorme. No se corresponde la plantilla que tiene con los puntos que llevan sumados. Yo lo que espero es que no despierten mañana», bromeó Aguirre.

Finalmente, en cuanto a los lesionados, explicó que «Costa volverá para Valencia, a Llabrés le queda un poco más y Kadewere se está recuperando. Creo que estará antes de tiempo. Los chicos me piden que nos lo llevemos a San Sebastián porque luego ya no volvemos a Palma y así está con nosotros. Aún le queda un poquito, pero va bien».