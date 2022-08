Aguirre anuncia el alta de Galarreta, que ya está inscrito en la Liga

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha confirmado hoy en rueda de prensa que Iñigo Ruiz de Galarreta ya está de alta y puede jugar en cuanto él lo considere oportuno, aunque ha dejado claro que «le falta ritmo». El club, de hecho, lo ha inscrito hoy en la Liga de Fútbol Profesional, por lo que mañana puede ser alineado en Vallecas, en un partido en el que no estarán ni Baba ni Ángel, ambos lesionados. El joven jugador del filial Miquel Llabrés, que la pasada temporada estuvo en el Andratx, es la gran novedad de la convocatoria.

«Galarreta tiene el alta médica. Ya está a mis órdenes. Lleva 15 días normal con el equipo, pero lleva tiempo sin participar y le falta el ritmo necesario. Le hace mucho bien al grupo su presencia, es una muy buena noticia», puntualizó.

«Estamos cabreados después de ver el resumen del partido. No merecíamos ni empatar en Bilbao ni perder ante el Betis», comenzó diciendo Aguirre, que agregó sobre la actuación del colegiado asturiano González Fuertes el pasado fin de semana que «uno se pregunta hasta dónde hace o no caso el árbitro al VAR. Están haciendo un gran trabajo y es muy difícil dirigir un partido, pero caramba…En fin, ya pasó».

Sobre los refuerzos que le faltan a la plantilla adelantó que «tengo la certeza de que dos vienen seguro, pero no sé cuando. Hoy estuve reunido con Ortells y están por cerrar algo. Serán un defensa y un atacante. Si vienen estos me quedo contento». «No creo que sea corta la plantilla. Más o menos tenemos dos jugadores por puesto y tres porteros. Respeto opiniones, pero a mí me parece bien», añadió.

En cuanto al juego del equipo admitió que «había aspectos individuales que debían crecer. Creo que tanto Dani como Grenier o Kang han dado ese paso y el equipo estuvo muy bien con el balón en la última jornada. Llevamos ya bastantes partidos en los que nos han marcado muy pocos goles, si quitamos por supuesto la tarde de pesadilla del Granada. Llevamos tres en contra de penalty y otro de córner».

Finalmente, sobre el rival de mañana, dijo que «el Rayo lleva ya años con el mismo entrenador y nos va a complicar. Es un equipo que te mete en tu área y va a ser un partido muy exigente. Va a ser un choque en el que ellos van a llevar la iniciativa. Hacen buenas transiciones ofensivas y vienen animados tras sacar cuatro puntos de dos jornadas en Barcelona. Nos interesa mucho ser atrevidos cuando tengamos la pelota».