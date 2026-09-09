Acelera y se la lleva por delante: el brutal momento en el que un coche arrastra a una dependienta tras un robo en Mallorca

El vídeo muestra el impactante momento en el que un coche arrastra varios metros a una dependienta durante la huida tras un robo en un centro comercial de Marratxí, Mallorca. La trabajadora intentaba impedir que una mujer escapara con perfumes valorados en 600 euros cuando el conductor arrancó el vehículo y emprendió la huida. El hombre ha sido detenido por la Guardia Civil y ha ingresado en prisión.

Una escena de enorme tensión quedó registrada tras un robo en un centro comercial de Marratxí (Mallorca). Lo que comenzó con la sustracción de varios perfumes terminó con una trabajadora herida después de que, según la investigación de la Guardia Civil, un vehículo arrancara mientras la empleada intentaba evitar la fuga y la arrastrara varios metros por el asfalto.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto en un establecimiento situado en este centro comercial. Una mujer habría sustraído del interior de la tienda diferentes perfumes cuyo valor ascendía a unos 600 euros. La empleada se percató de lo ocurrido y siguió a la sospechosa cuando esta abandonó el establecimiento sin pagar los productos. La persecución continuó hasta la zona del aparcamiento del centro comercial, donde esperaba un vehículo preparado para abandonar el lugar.

Fue entonces cuando se produjo el momento más peligroso del suceso. La trabajadora trató de impedir que la mujer escapara y se produjo un forcejeo. En ese instante, el conductor puso en marcha el coche y aceleró, provocando que la empleada fuera arrastrada durante varios metros antes de terminar en el suelo.

Las imágenes del incidente muestran la violencia y la rapidez con la que se desarrolló la huida. La trabajadora quedó herida sobre el asfalto, mientras los ocupantes del vehículo abandonaban el aparcamiento a gran velocidad. Pero la huida todavía depararía otra situación de peligro. Un testigo que había presenciado los hechos trató de dar el alto al vehículo. El conductor, sin embargo, continuó su marcha, obligando al testigo a esquivar el coche para evitar ser atropellado.

Tras conocer lo ocurrido, los agentes de la Guardia Civil pusieron en marcha una investigación para localizar a las personas implicadas. Las pesquisas fueron desarrolladas por el área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d’Inca, en Mallorca. Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron finalmente localizar y detener al presunto conductor del vehículo, al que se atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación y contra la seguridad vial.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El juez decretó su ingreso en prisión. La mujer que presuntamente sustrajo los perfumes se encuentra plenamente identificada y su detención está prevista en los próximos días, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Además del robo ocurrido el pasado 30 de agosto, a esta mujer se le atribuyen otros hechos delictivos. En concreto, los investigadores le relacionan con otros dos delitos de robo con violencia e intimidación, uno de ellos cometido el pasado mes de julio en otro establecimiento del mismo centro comercial. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de los hechos y determinar la responsabilidad de las personas implicadas.

Lo ocurrido en este centro comercial de Mallorca comenzó con el robo de productos de perfumería valorados en 600 euros y terminó con una trabajadora arrastrada por un vehículo durante la huida, además de un testigo que tuvo que apartarse para evitar ser atropellado.

El caso ha terminado, por el momento, con el presunto conductor en prisión, mientras la Guardia Civil continúa trabajando para localizar y detener a la mujer que habría participado en el robo.