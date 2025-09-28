69-78. El Palmer vendió cara su derrota ante el Agropal Palencia

El Palmer Basket emergió en la contienda con la evidente noción de sustentar su compacto inicio en la tenacidad defensiva. La escuadra comandada por Marco Justo protegió con solvencia el aro propio y configuró las situaciones de ataque con exquisitez. Una bandeja de Jesús Carralero, cinco puntos consecutivos de Matt Frierson y un triple de Chapela colocaron a los locales 10-0 arriba.

El entendimiento del juego y la calidad técnica de Alec Wintering apaciguaron la inercia isleña. La irrupción en el envite de Joan Feliu restableció el ligero dominio del conjunto balear. El capitán del equipo, gracias a un lanzamiento desde la línea del 6,75 y a una sensacional recuperación, sumó cinco tantos para el grupo. El resultado, 21-19.

En la segunda entrega, el Palmer Basket encontró posiciones liberadas en las primeras tentativas del asalto. Joan Feliu, con un tiro de tres puntos y una ejecución de media distancia, y las aportaciones de Golden Dike y Jesús Carralero mantuvieron a los discípulos de Marco Justo por encima en el luminoso. La mejoría del Súper Agropal Palencia en el apartado de las capturas ofensivas y las jugadas de transición modificaron el curso de la cita. El marcador al descanso, 38-39.

En el tercer capítulo, los epígonos de Marco Justo experimentaron su productividad más elevada en el cuidado de los sistemas defensivos. El notable manejo de la cadencia del enfrentamiento de Tray Hollowell y el acierto de Matt Frierson y Joan Feliu otorgaron al bloque mallorquín la opción de permanecer con ventaja en el partido. La mayúscula inspiración de Adam Kunkel desde el triple y la espléndida facultad anotadora de Alec Wintering sostuvieron al elenco visitante, 55-53.

En la batalla de los últimos 10 minutos, el Palencia afianzó su brillantez en el aspecto del rebote en ataque. Ingus Jakovičs dirigió con sapiencia las acometidas castellanoleonesas. El contrincante mostró lucidez en el triple y controló con maestría los tiempos del choque. El Palmer Basket cayó por 69-78 en su estreno en la Primera FEB. Joan Feliu, con 16 puntos, fue el máximo anotador del equipo.

Palmer Basket Mallorca Palma: Frierson (12), Scariolo (2), Chapela (6), Urdiain (5), Dike (2), Carralero (7), Feliu (16), N’Guessan (3), Hollowell (8), Sá (-), Comendador (6) y Massoud (2).

Súper Agropal Palencia: Wintering (16), Kunkel (12), Borg (-), Oroz (2), Jakovičs (7), Kamba (7), Rodríguez (4), Vrankic (11), González (1), Armus (10), Ugochukwu (3) y Muñoz (5).

Parciales: 21/19, 17/20, 17/13 y 14/26.

Árbitros: Zafra Guerra, Cañigueral Novella y García Santos.