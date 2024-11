4-1. El Illes Balears Palma Futsal olfatea su tercera Final Four

El Illes Balears Palma Futsal no defraudó y ganó de nuevo por 4-1 el partido de la segunda jornada de la Elite Round contra Futsal Klub Lučenec. Los de Vadillo se enfrentaban, tras tumbar al rival más complicado del grupo, al que era, a priori, el más asequible. Los baleares empezaron 3-0 arriba y, pese a que los eslovacos recortaron distancias (3-1) y buscaron entrar en el partido, el gran esfuerzo colectivo y el hat trick del cumpleañero Fabinho, firmaron el 4-1 definitivo. Esto deja a los de Vadillo con la clasificación a la Final Four muy de cara. Antes de eso, al Illes Balears Palma Futsal solo le queda medirse al Rekord Bielsko-Biala en un partido en el que un empate les sirve para clasificarse.

El Illes Balears Palma Futsal tenía claro que quería golpear primero y lo buscó hasta que lo encontró. En el minuto 7 y tras un disparo de Machado que paró el portero eslovaco, Fabinho controló el rechace y asistió a Gordillo, que no perdonó con la zurda. Ernesto pudo hacer el segundo en el minuto siguiente, pero este no tardó mucho más en llegar. En el 10’, Luan Muller se incorporó al ataque y envió el balón a Fabinho, que, de la mejor manera que encontró para celebrar su cumpleaños, marcó el segundo por la escuadra. Así, los locales se colocaban con un marcador cómodo.

El Illes Balears Palma Futsal no se relajó ni mucho menos. Piqueras lo intentó en el 13’ tras una jugada larga que no pudo convertir, mientras que Gordillo tuvo dos opciones claras de marcar el segundo en su cuenta particular y el tercero de su equipo. Y, como quien la sigue la consigue, el 3-0 lo puso Fabinho en el minuto 19 con un auténtico cañonazo espectacular con pierna derecha.

Neguinho quería empezar la segunda parte con buen pie e intentó anotar el cuarto en el primer minuto tras la reanudación del juego. Sin embargo, también tuvo su oportunidad el Futsal Klub Lučenec, que avisó por medio de Rafael (min. 22), pero voló Luan Muller para detener su disparo. Rivillos recorrió toda la pista hasta campo rival, donde dejó para Marcelo un balón clarísimo que consiguieron cortar los eslovacos. Y, tan solo unos segundos después, Romeo marcó el 3-1 para el Futsal Klub Lučenec (min. 23) en una acción ensayada a balón parado.

Luan Muller evitó el 3-2 en una gran acción bajo palos, mientras Futsal Klub Lučenec buscaba reducir la distancia. Los de Palma, por su parte, estaban firmes y, muy atentos a los pequeños detalles, no daban opciones a sus rivales. En el minuto 33 llegó Fabinho, que va de hat trick en hat trick, para marcar el 4-1 y aportar tranquilidad en los últimos minutos de partido.

El Illes Balears Palma Futsal no se quedó quieto y pudo hacer el quinto a través de un toque de Marcelo próximo a portería que se marchó fuera (min. 34) y de dos opciones de Mateus Maia en los minutos finales. En el último suspiro, apareció Gordillo para rematar un balón controvertido que bien pudo ser el quinto, pero el conjunto arbitral determinó que no había entrado del todo.

Así, el Illes Balears Palma Futsal contagió la alegría a los espectadores del Palau Municipal d’Esports de Son Moix y dejó muy de cara su clasificación a la Final Four. A los de Vadillo les vale con el empate en el último partido clasificatorio del sábado contra el Rekord Bielsko-Biala, que se disputará a las 19:30h.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Marcelo, Rivillos, Neguinho y Bruno Gomes. También jugaron: David Peña, Piqueras, Ernesto, Fabinho, Gorgillo, Machado y Mateus Maia.

Futsal Klub Lučenec: Mičuda, Romero, Greško, Washington Luiz y Rafael. También jugaron: Kušnir, Vrabel, Belaník, Novenko, Vuletic y Marík.

Goles: 1-0 Gordillo (min. 7); 2-0 Fabinho (min. 10); 3-0 Fabinho (min, 19); 3-1 Romero (min. 23); 4-1 Fabinho (min. 33).

Árbitros: Daniel Matkovic (Suiza) y Nicola Manzione (Italia). Tarjeta amarilla para Machado por parte del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 1.500 espectadores. Segunda jornada de la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League.