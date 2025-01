3-4. El Illes Balears conquista el Olivo Arena y sube al tercer puesto

En un duelo cargado de emoción y alternativas, el Illes Balears Palma Futsal logró una trabajada victoria frente al Jaén Paraíso Interior en el Olivo Arena, un escenario donde nadie había conseguido ganar esta temporada. El conjunto de Antonio Vadillo remontó hasta en dos ocasiones para llevarse tres puntos clave que lo colocan en la tercera posición de la clasificación.

El partido comenzó con intensidad por parte del equipo local, que se adelantó rápidamente en el minuto 3 con un cabezazo de Mati Rosa. A pesar del golpe inicial, los mallorquines reaccionaron y buscaron el empate por medio de Bruno Gomes y Ernesto, pero Dudu, el guardameta del Jaén, respondió con grandes intervenciones. Uno de los momentos más esperados llegó en el minuto 11 con el debut de Charuto. El pívot brasileño no tardó en dejar su huella: robó un balón en presión alta y asistió a Ernesto, que igualó el marcador.

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Mati Rosa volvió a adelantar al Jaén Paraíso Interior en una rápida contra. Y cuando parecía que los locales se marcharían al descanso con ventaja, David Peña apareció para empujar un rechace de Dudu tras un potente disparo de Piqueras, cerrando la primera parte con un empate a dos.

La segunda mitad comenzó con máxima igualdad y ocasiones para ambos equipos. Antoniazzi estuvo cerca de marcar para el Jaén, pero Neguinho sacó el balón sobre la línea. Los mallorquines acumulaban faltas rápidamente, lo que añadía tensión a un partido ya de por sí muy disputado. Rivillos rozó el gol en el minuto 25, pero su disparo fue frustrado por Dudu y el palo.

El punto de inflexión llegó en el minuto 30, cuando Attos fue expulsado por doble amarilla tras un agarrón a Charuto. Con superioridad numérica, el Illes Balears Palma Futsal no desaprovechó la ocasión y David Peña volvió a marcar, poniendo el 2-3 en el marcador. No obstante, la reacción local no tardó en llegar: Dani Zurdo marcó un golazo a la escuadra en el minuto 34 que devolvió la igualdad. Con el partido abierto y ambos equipos buscando la victoria, Carlos Barrón sostuvo al Palma con varias paradas de mérito hasta que, en el minuto 37, Fabinho desató la euforia visitante con un golazo cruzado que volvió a adelantar a los mallorquines.

Los últimos minutos fueron de auténtico sufrimiento, con el Jaén utilizando portero jugador y forzando la quinta falta del Palma. Sin embargo, los de Vadillo resistieron con carácter y lograron mantener el 3-4 hasta el pitido final.

Jaén Paraíso Interior: Dudu, Carlos Sanz, Antoniazzi, Renato y Mati Rosa. También jugaron: Joao Salla, Dani Zurdo, Alan Brandi, Lemine, Michel y Attos.

Illes Balears Palma Futsal: Henrique, Neguinho, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron: Carlos Barrón, Bruno Gomes, David Peña, Piqueras, Gordillo, Machado, David Peña y Charuto.

Goles: 1-0 Mati Rosa (min. 3), 1-1 Ernesto (min. 12); 2-1 Mati Rosa (min.12); 2-2 David Peña (min. 17); 2-3 David Peña (min. 31); 3-3 Dani Zurdo (min. 34); 3-4 Fabinho (min. 37).

Árbitros: Carlos Rodrigo y Alejandro Martínez. Doble tarjeta amarilla para Attos, del Jaén Paraíso Interior.

Pabellón: Olivo Arena. 6000 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 4 de la Primera División.