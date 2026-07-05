10.000 euros de multa al concesionario del alumbrado de Palma por los retrasos en su renovación

10.000 euros de multa a la empresa concesionaria del alumbrado de Palma por el retraso en renovarlo y acometer obras de mejora del mismo en los barrios de Son Oliva, Can Pastilla, Playa de Palma y rechazar el Ayuntamiento de la capital balear sus alegaciones. Casi el 80% de la sanción municipal es por demoras en el barrio de Son Oliva, donde se le aplicó una penalización de tres euros por cada punto de luz afectado.

En Son Oliva, la empresa penalizada defendió su postura en base a las condiciones de aprobación del proyecto en agosto 2017, en el que se incluyó una adenda modificativa que eliminaba una serie de actuaciones del plan original, adecuándose el presupuesto al cuadro de precios del contrato vigente.

Por ello el Ayuntamiento realizó informe sobre los condicionantes de la demora presentados por el contratista, y concluyó que, en aplicación de lo dispuesto en los pliegos y anexos de aplicación en el contrato, se le imponía la sanción de tres euros por cada punto de luz afectado.

En relación al proyecto de adecuación y mejora del alumbrado, en este caso en el entorno del Camí de Can Alegria y el parque de La Ribera en Can Pastilla, la compañía expuso que, una vez iniciada la ejecución de las obras, «han acontecido una serie de circunstancias sobrevenidas que han afectado significativamente al desarrollo de los trabajos, dificultando el cumplimiento del cronograma original».

En efecto, durante la ejecución, el Ayuntamiento de Palma habría organizado un programa de renovación del barrio en el ámbito de la obra.

Este programa, llamado Palma a Punt, detectó incidencias no contempladas en el proyecto, por lo que se decidió la ampliación de este.

«Esta ampliación del alcance no sólo afecta a la petición de nuevo material y a la instalación del mismo, sino al diseño de la solución propuesta y a la aprobación de la misma», apuntó el concesionario en sus alegaciones, si bien finalmente, de nada sirvió y fue penalizado.

Es la misma razón que el concesionario alegó en el caso de Playa de Palma, donde el mismo citado programa municipal Palma a Punt en la zona de afectación de la obra supuso trabajos adicionales a los contemplados en el proyecto aprobado.

«Estos trabajos suponían la ampliación de mediciones en actuaciones de pintura y limpieza de soportes, adecuación y sustitución de arquetas y la colocación de algún punto de luz adicional a raíz de peticiones recibidas desde la Asociación de Hoteleros de la Playa de Palma».

No obstante, el Ayuntamiento sentenció que, aunque los puntos de luz a los que se hace referencia el concesionario son, precisamente, los que supusieron una ampliación de las mediciones contempladas en el proyecto original, «fueron absorbidos dentro de la obra efectivamente ejecutada» y que, por tanto, «no supuso, en ningún momento, la necesidad de realizar una modificación del proyecto por no suponer un incremento en el presupuesto aprobado». Los 10.000 euros de penalización han sido aprobados esta misma semana por el Ayuntamiento de Palma.