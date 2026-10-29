Hoy, 29 de octubre de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que darán un toque de dinamismo. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en el valle del Ebro, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios. El viento soplará de manera suave y variable, predominando de dirección oeste durante la tarde. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Zaragoza se despertará hoy en calma, un lienzo azul que invita a disfrutar de la jornada. Con vientos suaves del sureste que apenas alcanzarán los 5 km/h, será un día agradable para salir a pasear. Las temperaturas, que oscilarán entre los 9 y los 23 grados, ofrecerán una cálida sensación máxima que contrastará con la frescura de la noche. Además, no hay indicios de lluvia, por lo que los paraguas pueden quedarse guardados.

A medida que el sol se asome por el horizonte a las 07:31, los rayos comenzarán a llenar de luz la ciudad, mientras que la puesta será a las 18:01, brindándonos horas de esplendor. La humedad relativa, aunque no alarmante, creará un ambiente ligeramente pesado, siendo de un 40% a primera hora y subiendo hasta un 85% en su punto máximo. Sin duda, será un día propicio para disfrutar al aire libre, sin sobresaltos meteorológicos en el horizonte.

Calatayud: ambiente variable con viento y nubes

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una atmósfera inquietante, con rachas de viento que ya se hacen notar y nubes ominosas que amenazan con cambiar rápidamente la rutina diaria. A medida que avance la mañana, los cielos comenzarán a despejarse, aunque no durará mucho; tras una tibia temperatura mínima de 5 °C, se prevé que el termómetro alcance máximas de 24 °C, mientras la sensación térmica oscilará entre 5 y 23 °C.

Sin embargo, la tarde promete ser agitada, con un viento que podría superar los 30 km/h y la posibilidad de lluvias escasas pero presentes. La humedad, con picos del 95%, puede resultar incómoda. Es un día que invita a llevar paraguas a la mano y a estar preparados para cambios abruptos, ideal para unos planes flexibles y mucha precaución.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo presenta un estado de cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo del día. La brisa del noreste, suave y constante, aportará frescura, pero no se esperan lluvias ni cambios significativos, lo que se traduce en una jornada agradable.

Una ocasión perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una tarde de café en la terraza. El ambiente es propicio para conectar con el entorno y disfrutar del sosiego que trae este día sin sorpresas.