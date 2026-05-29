El cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde podría desarrollarse nubosidad de evolución en el sistema Ibérico, con posibilidad de chubascos dispersos y tormentas. Las temperaturas aumentarán, alcanzando valores elevados para la época del año. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor veraniego

El cielo esta mañana en Zaragoza se presenta de un azul sereno, sin visos de precipitación y el sol emergiendo como un tímido invitado. La temperatura mínima rondará los 21 grados, mientras que a lo largo del día se alcanzarán máximas de hasta 39 grados, en un ambiente que será algo pesado por la humedad, especialmente por la tarde, cuando se espera que la sensación térmica suba considerablemente. Además, el viento soplará de manera suave, pero por momentos podrían registrarse ráfagas que agiten la calidez del día.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, su luz nos acompañará durante casi 15 horas, creando un espacio perfecto para disfrutar al aire libre. Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado, ideal para paseos bajo el calor veraniego. La jornada promete estar cargada de vitalidad, con temperaturas que nos recordarán que estamos en plena temporada estival en Zaragoza. Así que, si planeas estar fuera, no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado para disfrutar al máximo de este espléndido día.

Calatayud: nubes y riesgo de lluvia en aumento

Las nubes amenazan el cielo de Calatayud, como un presagio de lo que está por venir. La jornada comienza con temperaturas frescas, rondando los 17 grados y un ambiente sombrío que se vuelve más inestable conforme avanza la mañana. Hacia la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa al 35 por ciento y el viento fresco, con ráfagas que pueden alcanzar los 8 km/h, añade una sensación de movimiento en el aire.

La diferencia entre la mañana y la tarde será notable, ya que la temperatura máxima tocará los 36 grados, contrastando con las mínimas de 15 grados que se sentirán al amanecer. La humedad alcanzará niveles del 60 por ciento, creando un ambiente denso y pegajoso. Es un día para estar prevenidos, así que no olviden llevar paraguas y una chaqueta ligera si piensan salir.

Tarazona: ambiente templado con nubes y lloviznas

Las horas de la mañana traen un tiempo templado, con intervalos de nubes que no impedirán disfrutar del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, aunque no se descartan ligeras lloviznas en la tarde-noche y el viento soplará suavemente del noreste.

Con esta combinación de temperaturas agradables y un ambiente tranquilo, resulta ideal para pasear por los parques o disfrutar de un café en la terraza. Aprovechar el tiempo para realizar actividades al aire libre sería una gran elección en esta jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET