Vox responde al PSOE de Aragón por la polémica Agenda 2030: «Nos empobrece, solo beneficia a la élite»

Vox ha emprendido una auténtica cruzada en Aragón contra la Agenda 2030. Pero las críticas a sus postulados verdes, se han intensificado estas últimas semanas ante la ola creciente de protestas en el sector del campo que culpan, a la «ideologización» de las políticas europeas, su ruina.

No es la primera vez que el vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial, Alejandro Nolasco, hace declaraciones severas contra los objetivos que propugna la Agenda 2030 en la línea de Vox. Pero la polémica se ha desatado a raíz de la fotografía de Alejandro Nolasco junto a una pancarta que rechazaba la Agenda 2030 en las protestas del sector primario de esta semana.

La imagen fue publicada en la cuenta oficial del Gobierno de Aragón y el gesto ha despertado la ira del PSOE. El diputado socialista Darío Villagrasa, ha aprovechado a preguntarle al vicepresidente en el pleno de este viernes en las Cortes, por cómo va implementar desde su área y rango de vicepresidencia los objetivos de la Agenda 2030 en Aragón.

‼️ Hartos de que los burócratas de Bruselas nos digan qué, cómo y cuándo comer ‼️ Hartos de las imposiciones que arruinan a nuestro campo ‼️ Hartos de la competencia desleal de terceros países como Marruecos mientras ahogan a nuestros agricultores 🚜 #VOXConElCampo pic.twitter.com/fYO4vyKfT5 — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) February 6, 2024

La pregunta en sí parecía irónica, y la repuesta del de Vox ante la Agenda 2030 no ha dejado margen de error a la interpretación: «Siento decepcionarle, no vamos a colaborar con ninguna agenda globalista ni cualquier invención que dañe el campo, la agricultura, la ganadería y que nos quite la soberanía a los pueblos, ya sea soberanía política, energética o alimentaria».

En el rifirrafe, Villagrasa le ha contestado que celebrara que «una de sus primeras medidas que ustedes tomaron con rango de Gobierno que fue esconder la lona que cubría la sala de San Pedro Nolasco». Algo que también se optó en un primer momento en la sala de prensa del Pignatelli, donde se suele convocar a los medios tras el Consejo de Gobierno, pero cuyos símbolos permanecen todavía.

«La Agenda 2030 no es ningún fantasma, ni va contra nadie, aparece por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fíjese usted que organismo tan perjudicial para la paz, la convivencia», ha señalado el socialista.

Vox, la Agenda 2030 y Aragón

El líder de Vox en Aragón y vicepresidente del Ejecutivo de Azcón ha expuesto ante la Cámara la realidad jurídica de la Agenda 2030: «Usted habla de la ONU, pero es una agenda que no ha decidido nadie, no es vinculante».

«A mí me parece sospechoso cuando todos los gobiernos de izquierdas de esa agenda woke y progre corren a implementar, utilizando esa palabra que no me gusta nada, es decir, hacer efectiva, esta política que nadie ha decidido», ha señalado.

El historiador ha expuesto su análisis sobre este plan de acción fijado en 2015: «Parte de una visión totalmente marxista, que enmascara, por un lado, unos objetivos buenistas, que se acabe el hambre en el mundo, que haya igualdad, para introducir la ideología de género, de las identidades, del fanatismo climático».

#EntrevistaOK 🚨 Alejandro Nolasco: «La Agenda 2030 es una manera de control social con caciques globales» ✍️@paulaciordiahttps://t.co/00qzadZX07 — okdiario.com (@okdiario) January 24, 2024

«La mascarada final es que beneficia a los de siempre, a los ricos, a los que más tienen, a los caciques globales», ha señalado, es decir, a «unos caciques que no aparecen ni en la revista Forbes».

«Esto no es conspiración. Los que tienen el poder no quieren perderlo nunca», ha afirmado, «desconfié de estas buenas intenciones que a priori tiene unos objetivos en los que todo el mundo estaríamos de acuerdo, pero créame que hay más que esto y es una agenda que nos empobrece a todos y beneficia a las élites».

«Usted viene de un pueblo, yo vengo de una ciudad pequeña, ya sabe que hay caciques locales, nacionales y caciques globales. Para que usted lo entienda, en términos de los Simpson, se acuerda con aquel capítulo del señor Vans que quería tapar el sol para que todos los vecinos tuvieran que usar la energía eléctrica…», ha continuado, provocando al socialista que, en varias ocasiones, ha reconocido ser seguidor de la serie americana.

«La Agenda 2030, superpone los medios medioambientales a los fines sociales, es gravísimo. Es un clamor en estos días, las reivindicaciones que apoyamos en el campo, por este tipo de cuestiones. Es una agenda sin fronteras para ricos sin fronteras», ha concluido.

A Villagrasa se le ha pasado por alto una de las primeras medidas del Ejecutivo aragonés cuando asumió el poder. En septiembre, el Consejo de Gobierno acordó la eliminación de los comisionados de Agenda 2030, Infancia y Despoblación, siendo este uno de los puntos programáticos del acuerdo de gobernabilidad de PP y Vox. Estos puestos estaban muy bien retribuidos, con un sueldo anual de 273.724 euros.

Otra de las medidas pendientes relacionadas con estos comisionados, es la elaboración de un informe detallado de «todos los organismos superfluos que dependen de fondos públicos», a fin de contribuir a la «simplificación administrativa».

Estos tres cargos ideológicos fueron creados por el socialista Javier Lambán, en la legislatura pasada. Los comisionados prestaban servicios directamente a Presidencia, con el pretexto de trabajar en la cooperación de los distintos departamentos, dependientes así mismo de las directrices del ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, desde donde se desarrollan las directrices para la «contribución de las comunidades autónomas y los gobiernos locales», vertebrando el territorio, tal y como indica el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.