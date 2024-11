Una tapa por Valencia, la iniciativa solidaria de Zaragoza: «Lo recaudado va íntegro a la reconstrucción»

En Zaragoza, hosteleros de El Tubo han lanzado una campaña para sufragar gastos por desperfectos sufridos en Valencia, llamada Una tapa por la DANA. El lema es claro: «Apoya a los afectados comiéndote una tapa».

Se trata de una iniciativa para recaudar fondos para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. La idea es genial: cada establecimiento de los adheridos ofrece a sus clientes una tapa, cuyo importe se destinará íntegramente a los daños de la DANA.

Precio por tapa

Por el momento, se han sumado para ayudar a Valencia hasta 20 bares y restaurantes de esta icónica zona de Zaragoza. «Surgió tras la tragedia. Rápidamente, Alex Salina se le ocurrió que podíamos hacer partícipe a los clientes para que pudiéramos entre nosotros aportar un granito de arena», explica Rami, la propietaria de Taberna Amy, que ha abierto recientemente una taberna en la calle Cinegio, y en la que ofrece por Valencia, una palomita casera rellena de pollo a 3,5 euros. Este es el precio medio de todas las tapas que rondan entre los 3 y 4 euros.

En esta calle de Zaragoza, hay tres establecimientos más que ofrecen la tapa por la DANA de Valencia: Taberna Donde Siempre y Mestiso Gastrobar. Este último ha puesto una botella gigante donde van a parar los importes de todas las tapas solidarias: «Y también la voluntad, como se dice aquí, por si quieren dar más», explica la camarera.

El fin de semana: «A tope con Valencia»

Según explican los impulsores, en los dos fines de semana que lleva en marcha la iniciativa se ha recaudado el mayor porcentaje, «en entre semana, el movimiento es menor, lógicamente»: «Esperamos que los dos últimos que quedan para terminar noviembre, sean igual de buenos o mejor. Queremos que llegue a Valencia un buen bolsón de solidaridad de parte de la gente de El Tubo de Zaragoza. ¡A tope con Valencia!».

El próximo dos de diciembre, todos estos establecimientos se reunirán para poner en común el dinero recaudado durante el mes de diciembre y decidir a qué obra solidaria lo destinan: «Lo decidimos así porque en un mes, pueden cambiar las necesidades. Consideramos más interesante poner la maquinaria justo en el momento sin esperar a pensar y demorarnos por ello. Era urgente. La solidaridad del pueblo español ha sido enorme, nosotros queremos que el dinero vaya a quien lo necesita».

La sociedad civil

Algunos de los dueños de los bares adheridos en Zaragoza a la tapa por Valencia, no quieren dar declaraciones a los medios. Explican que no quieren protagonismo, como «muchos compatriotas que se han ido a quitar el barro y lo han hecho sin darse bombo». «Lo que no puede ser es querer salir en la foto y ya», señalan.

En el sentimiento de todos ellos hay en común inconformismo e indignación por la gestión política. Así como valoran la solidaridad de la sociedad civil. También por los clientes que participan al elegir la tapa solidaria: «No tenemos políticos con altura… Esta tragedia lo ha demostrado. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo hará?».

La calle Libertad podríamos considerarla en Zaragoza, como la más solidaria. En esta estrecha callejuela del Tubo, se agolpan cinco establecimientos: Lamaribel, especialistas en escabechados; La Bodeguilla Los Rotos; la concurrida Terraza Libertad; La Tasca del Tubo; Sin nombre, tapas creativas…

Por cierto, la iniciativa se ha hecho viral en toda España, captando la atención de especialistas gastronómicos aragoneses, como los influencers Claudia Sierra y Fran Luján.

Zaragoza: Una tapa por Valencia

A continuación, OKDIARIO te facilita el listado de establecimientos adheridos Una tapa por la DANA, así como su localización, para que, cuando vayas de vermú por El Tubo, puedas disfrutar del rico solomillo al oporto, la anchoa confitada con tomate, la croqueta de cabrales o el taco de ternera, entre las más de veinte tapas caseras y deliciosas que ofrecen. En este caso, ¡repetir no es pecado…!

