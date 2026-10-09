El día 9 de octubre de 2026 llega con un cielo mayormente despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque se esperan algunas nubes bajas en el sistema Ibérico durante la mañana. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con un viento moderado del noroeste que podría quedarse en suave por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fresco

El cielo se presenta como un lienzo despejado en Zaragoza, un escenario perfecto para disfrutar de la luz del sol que asoma a las 08:09. Las temperaturas se moverán entre los 12 y 21 grados, ofreciendo una jornada de confort. El aire se sentirá fresco al principio, pero a medida que avance el día, la sensación térmica alcanzará los 22 grados, haciendo que pasear por la ciudad sea un verdadero deleite.

Ya por la tarde, el viento del noreste, que sopla a una media de 25 km/h, podría hacerse notar, sobre todo con ráfagas que alcanzan los 45 km/h, así que es recomendable protegerse de estos momentos. Sin embargo, el sol se mantendrá firme con un cielo despejado durante todo el día y no habrá riesgo de lluvias que puedan aguar la jornada. La baja humedad del ambiente, en torno al 30%, hará que el tiempo se sienta agradable, ideal para aprovechar las horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:31.

Calatayud: cielo nublado y lluvias al caer la tarde

La jornada en Calatayud inicia con un aire revuelto, que parece susurrar los cambios que están por venir. Las nubes se aglomeran en el horizonte, dispuestas a soltar su carga de agua, mientras el viento sopla con fuerza, añadiendo una sensación de frescura al ambiente.

Por la mañana, se presentará un cielo nublado con temperaturas que rondarán los 8 grados, pero a medida que avance el día, la inestabilidad se acentuará. Se prevén vientos que alcanzarán ráfagas de 40 km/h y una alta probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde. La sensación térmica podría descender a niveles poco confortables, así que no olvide llevar su paraguas y abrigo para afrontar este día cambiante.

Tarazona: ambiente soleado con nubes por la tarde

La jornada se presenta con un tiempo templado y mayormente soleado, aunque se prevé un ligero aumento de nubosidad por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados y el viento soplará de manera suave, sin causar molestias.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo para realizar actividades diarias. Un poco de viento fresco puede ser el complemento perfecto para un agradable rato fuera de casa.