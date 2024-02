Los autónomos de Teruel piden la tarifa plana y equiparar ayudas: «Es vital para nosotros»

El Gobierno de Aragón aplicará la cuota cero para los nuevos autónomos en su primer año en las tres provincias de la comunidad. Este medida nace para impulsar la creación de empleo y así mismo paliar una de las necesidades que reclamaban los autónomos de Teruel que, hasta este año, gozaban de una tarifa plana de 80 euros al mes durante los tres primeros años, junto con Cuenca y Soria.

El presidente de la Confederación de Autónomos de la provincia de Teruel, Juan Carlos Escuder explica a OKDIARIO que no entiende «la decisión del Gobierno de España de eliminar la tarifa plana a los autónomos», porque esta medida se prolongaba durante tres años, «lo que te permite afianzar tu negocio y arriesgar», explica.

De momento, la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, hizo el anuncio el pasado viernes en medio de la polémica por la decisión del Gobierno central de eliminar la ayuda. Será, por tanto, el Gobierno de Aragón el que asuma la cuota. Todo a fin de detener la sangría de la pérdida de autónomos, que en la legislatura pasada fue de 3.000 trabajadores.

Las ayudas al funcionamiento

Por otro lado, Juan Carlos Escuder defiende un paso más en las ayudas al funcionamiento, consistentes en bonificar el 20% de los costes laborales totales de la empresas, es decir, no se refiere a los costes de la Seguridad Social. Estas ayudas son una herramienta de la que también se benefician actualmente Cuenca y Soria. Esto supone un ahorro por trabajador que oscila entre 11,8 y 47,2 euros al mes, depende del municipio.

Escuder defiende que esta bonificación deje de depender de partidas al presupuesto del Gobierno de España, puesto que hace que cada año «esté en el aire», y que forme parte de un plan de continuidad para garantizar «el progreso» y los «alicientes» para invertir en estas zonas más deprimidas. «Es un arma que te da el Estado para poder desarrollar en estas zonas una industria que sea atractiva a las empresas», señala.

«Estas ayudas al funcionamiento deberían ser fruto de un consenso y un pacto que perduraran en el tiempo, a 10 años vista», explica. Teruel, Cuenca y Soria se benefician de estas medidas porque no superan los 12,5 habitantes por km cuadrado. Y nos pone un ejemplo de que estas ayudas no están ligadas a un territorio si no a las circunstancias de este territorio: «Si Teruel ganase 45.000 habitantes, dejaría de obtener estas bonificaciones».

Teruel: la tarifa plana y los autónomos

Juan Carlos Escuder alza la voz ante la situación que atraviesan muchos pueblos de Teruel. El presidente de la Confederación de Autónomos considera que hay que poner medidas e incentivar el emprendimiento en los pueblos antes de que mueran: «Los multiservicios llegan cuando todo en el pueblo ha cerrado, la panadería, la tienda… Hay que actuar antes».

Escuder hace referencia a los establecimientos que se originaron en Teruel, en el año 2003 en el pueblecito de Blancas, y que hoy son referencia en el resto de Europa, como un negocio centrado en los productos esenciales, que sirven para fijar la población en el mundo rural.

El Gobierno de Aragón destinará entre las consejerías de Despoblación, Justicia y Vertebración Territorial, de Alejandro Nolasco, y la de Industria, Empleo y Economía, Mar Vaquero, casi un millón de euros para impulsar los multiservicios. Una red que la componen 179 establecimientos en toda la comunidad.

Escuder explica que las medidas a la promoción del emprendimiento en provincias como Teruel no son «significativas» en el balance global de las cuentas del Estado, pero «sí lo son para las personas que se deciden a emprender en su pueblo».

«Sin tarifa plana, se coarta la iniciativa que pudiera haber en el medio rural, puesto que las ventajas competitivas en este entorno no son las mismas que en la ciudad», agrega.

La influencia de un autónomo en un pueblo

En la provincia de Teruel, en 2023, se han dado de alta un total de 1.968 a lo largo del año. El balance total entre altas y bajas, ha sido de 10 autónomos más. «Hay que incentivar la incorporación de autónomos en toda España, porque en los próximos 10 años se va a generar la quinta del baby boom, lo que significa que más de medio millón de autónomos aproximadamente se jubilarán».

Este empresario insiste en que la influencia de un autónomo en un pueblo es mucho mayor que en una ciudad, por lo que las ayudas que recibe «son una generación de inversión». Escuder hace referencia a la diferenciación de los autónomos en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, cuya «incidencia» es mayor.

«El Estado está invirtiendo cuando apuesta por la tarifa plana o las ayudas al funcionamiento, porque se está motivando a generar una actividad económica y un relevo generacional, a diferencia de si esta persona no logra sacar su negocio adelante, porque significará que lo tendrá que ayudar a través de los servicios sociales y le supondrá un gasto», reflexiona.

«Tenemos que ver más allá y ver el impacto que este tipo de medidas como la tarifa plana para los autónomos en Teruel, Cuenca o Soria, pueden tener», añade.