Aragón lanza un novedoso plan de 6,7 millones para impulsar la innovación: «Es un principio estratégico»

Aragón pone en marcha por primera vez en su historia un Plan de Innovación a disposición de todas las empresas independientemente de su tamaño, es decir, también está enfocado en las pymes. La innovación en la comunidad es «un principio estratégico». Así lo ha defendido la vicepresidente del Gobierno aragonés y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero este lunes, en el que ha presentado los detalles del plan, implicando tanto Aragón Exterior, Instituto Aragonés de Fomento e Instituto Tecnológico de Aragón.

A fin de coordinar todos los esfuerzos en materia de innovación para no perder oportunidades, Vaquero ha sostenido que «desde el propio Gobierno de Aragón, entidades, universidad, instituto tecnológicos», se quiere convertir la innovación «en una palanca de transformación y crecimiento», para «incrementar la competitividad», por medio del «intercambio de experiencias». ¿El objetivo? «Crecer en el ranking de innovación» y convertir a Aragón en «un referente», ha analizado Vaquero, en la exposición de este Plan Innovación.

Por su parte, la directora general de Promoción Industrial e Innovación, Mar Paños, ha concretado que el propósito de este Plan es «coordinar e impulsar para poder posicionar a Aragón como una región innovadora strong». «Aunque en nuestra comunidad se hace mucho trabajo innovador por empresas, organismos públicos, centros tecnológicos y universidad, entre otros, seguimos posicionados como innovadores moderados», ha lamentado, por lo que ha subrayado que el objetivo es que «podamos subir en los rankings y aumentar la competitividad aragonesa».

¿De qué manera? El Gobierno de Aragón ha abierto una partida que asciende a los 6,7 millones de euros, así como abrir una oficina de innovación y unas líneas de ayudas como complemento otras convocatorias de ayudas nacionales y/o internacionales. Este Plan de Innovación se pondrá en marcha a finales de 2024 hasta 2027.

Este recién anunciado Plan de Innovación se complementa al impulso integral que está dando el Gobierno de Aragón a la tecnología, con un mega plan de 12,5 millones de euros para formar talento tecnológico en Aragón. Así como el Parque Tecnológico de Innovación de Zaragoza, que aspira a convertirse en un espacio para sinergias publico privadas.

La oficina de innovación

En la oficina de innovación, desde la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación, se aportará no sólo la financiación necesaria y el trabajo técnico, sino también implicará a Aragón Exterior, Instituto Aragonés de Fomento e Instituto Tecnológico de Aragón.

En complemento con todo ello, desde el Ejecutivo autonómico también se va a realizar un estudio del posicionamiento de Aragón en los principales indicadores. Todo ello con el propósito de analizar cómo se construyen esos rankings y qué aspectos se tienen en cuenta en su elaboración de modo que se puedan implementar acciones específicas para mejorar la posición actual de nuestra comunidad.

Líneas de ayudas

Otra cuestión fundamental es la convocatoria de diferentes líneas de ayudas para nutrir de recursos y oportunidades a todo el sector. Por ejemplo, la destinada a los centros tecnológicos estatales existentes en Aragón por un importe de 100.000 euros anuales y la centrada en el impulso de la innovación de las pymes, con la que se destinarán cuantías a los clústeres para que puedan elaborar diagnósticos de innovación. Para ello contarán con 50.000 euros anuales en total.

Asimismo, la Dirección General y Sodiar han modificado el convenio que suscriben anualmente para que el Fondo de Innovación pueda complementar otras convocatorias de ayudas nacionales y/o internacionales y apoyar proyectos innovadores de empresas aragonesas que, aun siendo viables, han sido excluidas de otras convocatorias. Actualmente este fondo dispone de 1.016.053,33 euros.

Para 2025 se contemplan 800.000 euros para la elaboración y apoyo a proyectos singulares de alto impacto estratégico. El fin de ello es poder presentar a nuestra comunidad a convocatorias europeas similares a los Valles Regionales de Innovación especialmente en aquellos ámbitos que se consideran estratégicos, como automoción y movilidad; Inteligencia Artificial (IA); One Health y agua, defensa.

Finalmente, las nuevas líneas de ayudas contarán con 900.000 euros para el 2025, que se extenderá en los mismos términos las dos siguientes anualidades. Pretenden con ello promover una mayor colaboración entre las empresas, especialmente pymes, y los centros tecnológicos y financiar iniciativas disruptivas donde la tecnología profunda (conocida en inglés como deeptech) sea un instrumento para áreas concretas.

El Plan Innovación: un hito en Aragón

Mar Vaquero ha subrayado que con esta iniciativa»innovamos para innovar». Una afirmación sustentada en que «por primera vez existe un presupuesto específico para la innovación, realizamos acciones que promueven el conocimiento y la coordinación de todos los agentes del sistema I+D+i en colaboración con el departamento de Empleo, Ciencia y Universidades, el Gobierno de Aragón adopta un papel protagonista y queda de manifiesto el propósito de sacar a la luz iniciativas que hoy permanecen eclipsadas o no conoce la sociedad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Vaquero (@marvaqueroperianez)

En su intervención de clausura ha mostrado su confianza en que Aragón «pueda ser un foco de referencia mundial en innovación», un camino que «nos permite superar los desafíos y también desarrollar nuestro territorio». «Vivimos en una evolución constante que nos exige no ser inmovilistas, nos otorga oportunidades de manera permanente y nos abre nuevas líneas a explorar que supone la generación de empleo», ha recalcado.

Con el Plan de Innovación 2024-2027 se materializa un avance «muy significativo» en el sistema innovador aragonés. Según ha destacado, «mientras antes se trabajaba en silos, existía poca coordinación entre los agentes del sector, no existían programas específicos y nuestra comunidad no ocupaba los lugares más destacados», con estas medidas «integraremos y coordinaremos a todos los agentes, estableceremos la agenda estratégica de la innovación, mejoraremos la transferencia de conocimiento y desarrollo del talento, y posicionaremos a Aragón en el lugar que merece».