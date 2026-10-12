Hoy, un cielo poco nuboso y temperaturas que subirán ligeramente por la mañana marcarán el clima en toda la provincia de Zaragoza. Las máximas se mantendrán estables y un viento flojo de direcciones variables, con intervalos moderados en el valle del Ebro, acompañarán la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y suave brisa

El cielo de Zaragoza se despereza bajo un manto azul claro, invitando a disfrutar de una jornada primaveral sin preocupaciones por la lluvia, que no hará acto de presencia. A medida que avanza el día, el sol se alzará tímidamente a las 08:12, acompañándonos con temperaturas agradables que alcanzarán los 29 grados por la tarde, mientras que por la mañana se disfrutarán frescos 18. Sin embargo, el viento se sentirá, soplando moderado desde el este a unos 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían robar el aliento.

Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. La sensación térmica, en simbiosis con la humedad que fluctúa entre el 35% y 75%, nos recordará el frescor de la noche que se avecina. Con la puesta del sol a las 19:26, se cerrará un día que ha sabido equilibrar calidez y brisas, perfecto para disfrutar del aire libre y dejar atrás las preocupaciones.

Calatayud: brisa incesante y lluvias posibles

Una brisa incesante anuncia la llegada de un día marcado por la inestabilidad en Calatayud. Las nubes pesadas cubren el horizonte, preparándose para soltar su carga de agua, mientras el sol lucha por emerger entre la maraña gris. Por la mañana, el ambiente se siente fresco con temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que avanza el día, se espera que el termómetro alcance los 27, dando paso a una tarde donde estarán presentes rachas de viento que han de superar los 30 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde traerá consigo un contraste notable; mientras el cielo se muestra sombrío por la mañana, la tarde podría ser más intensa con una sensación térmica que alcanzará los 28 grados. No se descarta que la humedad se sienta abrumadora, marcando un 85% en algunos momentos. Es recomendable que los vecinos lleven a mano un paraguas, ya que las gotas podrían hacer su aparición.

Tarazona: ambiente templado y cielo nublado

La jornada se presenta con un tiempo mayormente templado, con algunas nubes en el cielo que no interrumpirán la estabilidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados y aunque el viento será ligero, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada.

Un tiempo ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a aprovechar el día. Sin duda, es la ocasión perfecta para compartir momentos agradables con amigos o familiares.