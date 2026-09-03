Las condiciones meteorológicas para hoy, 3 de septiembre de 2026, en toda la provincia de Zaragoza se presentan con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Predominará un viento flojo por la mañana, con intervalos moderados por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor intenso con sol radiante

El cielo se despereza lento en Zaragoza, regalando a los más madrugadores una mañana con un sol tímido que poco a poco se eleva. La temperatura se asentará en torno a los 20 grados, aunque la sensación térmica alcanzará un cálido pico de 38, gracias a la humedad que, aunque no sea abrumadora, se notará en el aire. A lo largo del día, la brisa de dirección variable soplará suavemente, con rachas que podrían superar los 30 km/h, así que será recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol se tornará protagonista hasta caer en un ocaso dorado a las 20:33. Las temperaturas se elevarán hasta los 39 grados, creando un ambiente cálido y cargado que invitará a disfrutar de la sombra. No se espera lluvia, por lo que será un día perfecto para pasear, siempre teniendo en cuenta el peso del calor en el ambiente, que podría hacernos buscar la cercanía de un buen refresco.

Calatayud: cielo gris y viento fuerte con lluvias sorpresivas

La mañana en Calatayud se presenta con un cielo gris que anticipa inestabilidad. Las nubes parecen querer descargar su contenido, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente en el que la sensación de frescura se hace notable. A medida que avanza el día, se espera que las lluvias hagan su aparición y que la temperatura, que oscila entre los 18°C y 37°C, provoque un contraste marcado.

Por la tarde, el tiempo cambiará radicalmente, con un descenso térmico y una sensación térmica que podría alcanzar los 38°C, mezclada con la humedad que superará el 60%. Además, los vientos alcanzarán rachas de hasta 70 km/h, lo que puede provocar incomodidad al pasear. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que el viento y la lluvia pueden sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo estable a lo largo de la jornada, con cielos mayoritariamente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 35 grados. Aunque se percibirán algunas nubes, las posibilidades de lluvia son mínimas y el viento, con una velocidad suave, apenas se notará.

Con estas temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de actividades al aire libre. La sensación de calma invita a relajarse y aprovechar el buen ambiente que ofrece la ciudad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET