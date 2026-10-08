Hoy, en toda la provincia de Zaragoza, se anticipan intervalos nubosos que irán despejándose con el paso de las horas, mientras las temperaturas experimentan un ligero descenso. El viento moderado del noroeste soplará con fuerza en el valle del Ebro y Cinco Villas, aportando un aire fresco. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fresco

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, presentándose despejado y azul, ideal para disfrutar de un día sin preocupaciones de lluvia. Esta jornada de temperaturas suaves comenzará con un fresco 15 grados en la madrugada, subiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 por la tarde. El viento, que soplará con fuerza de hasta 35 km/h del norte, le dará un toque vivaz al ambiente, aunque se sentirá una humedad relativa que puede hacer que algunas horas se sientan más pesadas.

A medida que el sol asome a las 8:07, la ciudad se llenará de luz durante más de once horas. La sensación térmica máxima puede llegar a los 21 grados, por lo que es recomendable salir al exterior y aprovechar el buen tiempo. Ya por la noche, el termómetro descenderá a unos agradables 13 grados, haciendo que la brisa menos intensa invite a pasear bajo el cielo estrellado, que se mantendrá claro y sereno.

Calatayud: brisa inquieta y nubes densas

El sol asoma tímidamente por el horizonte en Calatayud, aunque una brisa inquieta ya presagia un día agitado. Las nubes, densas y cargadas, cubren el cielo, ofreciendo un telón de fondo que sugiere la inestabilidad del tiempo que se avecina. A medida que avanza la mañana, el ambiente se vuelve más fresco y la sensación térmica oscilará entre los 9°C y los 19°C, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte a 20 km/h, generando ráfagas de hasta 35 km/h.

La mañana se presentará sin lluvias, pero por la tarde y noche, el panorama mejorará poco con temperaturas que alcanzarán los 19°C. Las ráfagas de viento continuarán y la humedad relativa se ubicará entre un 40% y un 85%. Es un día que invita a estar preparado; no olvides llevar el paraguas si planeas salir, ya que cualquier momento puede ser propicio para una lluvia.

Tarazona: día soleado con nubes dispersas

El tiempo se presenta estable y templado a lo largo del día, con nubes dispersas que no interrumpen el sol. La temperatura oscilará entre los 9 y 17 grados, con una leve brisa del norte que acompañará la jornada, ideal para disfrutar de cualquier actividad al aire libre.

Aprovechar estas condiciones suaves invita a dar un paseo por el parque o deleitarse en una terraza con un café. Un ambiente tranquilo se respira en el aire, favoreciendo así el desarrollo de las actividades cotidianas sin complicaciones.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET