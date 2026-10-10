Cielo poco nuboso en toda la provincia con nubes altas a primeras horas. Las temperaturas mínimas se mantienen estables mientras que las máximas experimentan un ligero ascenso, especialmente en el extremo occidental. Un viento moderado del noroeste en el valle del Ebro disminuirá a flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, dejando una suave y diáfana luz que invita a salir a disfrutar del día. La mañana comienza fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados y la ausencia de lluvia promete un tiempo agradable. A medida que avanza la jornada, el viento del noreste soplará moderadamente, alcanzando rachas que podrían ser notables, así que es recomendable abrigarse un poco. Por la tarde, el termómetro podría ascender hasta los 24 grados, brindando una sensación térmica cálida que hará que los zaragozanos se sientan cómodos al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta que se retire sobre el horizonte a las 19:30. La humedad, más bien elevada, puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado, pero sin una gota de lluvia a la vista, se ănhechan las posibilidades de disfrutar de una amena velada al aire libre. Así, cada rincón de la ciudad invita a los residentes a dejar atrás el hogar y aprovechar la combinación perfecta de temperaturas y claridad.

Calatayud: nubes amenazantes y viento fuerte

Una atmósfera de incertidumbre envuelve Calatayud, donde las nubes amenazan con desatar su carga de agua en cualquier momento. Esta mañana, el viento se siente fuerte, como un aviso de que algo está por cambiar, mientras la temperatura se aferra a un fresco 8°C y la humedad aumenta su intensidad.

A medida que avanza el día, la previsión indica un notable contraste: la calma matutina dará paso a un ambiente más agitado en la tarde. Con temperaturas máximas alcanzando los 23°C, podemos esperar ráfagas de viento que superan los 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 85%. Es recomendable llevar paraguas si se planea salir, ya que las lluvias podrían ser intensas y persistentes.

Tarazona: cielo despejado y brisa ligera

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que rondarán entre los 11 y 21 grados. Las nubes harán alguna aparición durante la mañana, mientras que la tarde se mantendrá mayormente despejada, sin previsiones de lluvias. La brisa será ligera, perfecta para disfrutar del aire libre.

Un día así invita a dar un paseo por el parque o disfrutar de una comida al aire libre en buena compañía. Aprovechar estas horas de tranquilidad será una excelente forma de desconectar y reponer energías.