Vox reta al PSOE a querellarse contra ellos: «Hola Espadas, tus amigos Griñán y Chaves son corruptos»

Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), ha amenazado este miércoles a PP y Vox con querellarse contra ellos en caso de que sigan llamando «ladrones» a los socialistas que fueron condenados por el caso ERE. Ante ello, Vox no ha dudado en retar al PSOE en un comentario en redes: «Hola, Juan Espadas. Tus amigos socialistas Chaves y Griñán son unos corruptos, digas los que digas. Venga, PSOE de Andalucía, ahora vais y os querelláis».

Amenazas de Espadas

El PSOE-A ha amenazado con querellarse por «injurias» y «calumnias» contra miembros del PP y Vox si estos siguen señalando a ex altos cargos socialistas implicados en los ERE de Andalucía y que han sido recientemente exculpados por el Tribunal Constitucional (TC), que durante esta semana está exonerando parte de la malversación en el uso irregular de subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Así lo ha avisado secretario general del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, que ha advertido que llevará al PP ante los tribunales si «sigue en esta actitud» de deslegitimar las decisiones del tribunal de garantías, que ha cuestionado que haya malversación en la conducta de ex altos cargos socialistas implicados en el caso ERE en Andalucía.

Recursos al TC

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto hasta ahora siete recursos presentados contra la sentencia de los ERE que, de momento, han supuesto la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -que ya gozaba del tercer grado penitenciario-, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y el ex director del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

A excepción del recurso del ex consejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, que fue desestimado por unanimidad por un «defecto insubsanable», el resto de decisiones del Pleno han sido adoptadas por los siete votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro votos en contra de los magistrados del ala conservadora.

En líneas generales, el TC ha fijado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva del delito de prevaricación.

Bajo este argumento, ha perdonado parte de la prevaricación y de la malversación condenada por la Audiencia de Sevilla -y confirmada por el Tribunal Supremo- en el caso de los ERE.