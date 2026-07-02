Vota en nuestra encuesta: ¿Conseguirá Juanma Moreno ser investido hoy presidente de Andalucía?

Juanma Moreno se enfrenta este jueves a la segunda votación para su investidura como presidente de la Junta de Andalucía. Después de perder la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, el dirigente del Partido Popular (PP) necesita de los votos de Vox, que optó por el «no» el martes en la primera votación, para ser investido en el Parlamento Andaluz.

Si bien el martes, en la primera votación, necesitaba mayoría absoluta para la investidura, en esta ocasión a Moreno le sería suficiente con lograr mayoría simple en el Parlamento de Andalucía. ¿Conseguirá hoy ser, de nuevo, investido presidente?