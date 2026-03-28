Semana Santa en Cádiz: todas las fechas y horarios de procesiones y hermandades

Cádiz ya vive su Semana Santa y, aunque muchos esperen a las procesiones del Domingo de Ramos, lo cierto es que la ciudad andaluza ya tuvo una salida ayer, Viernes de Dolores, y hoy sábado no faltan tampoco las primeras imágenes en la calle con el Sábado de Pasión. Y tras este día, llegarán otras muchas procesiones que os detallamos a continuación, con todas las fechas y horarios.

El arranque anticipado de la Semana Santa en Cádiz no es algo casual, ya que al igual que ocurre con otras ciudades andaluzas como Sevilla o Málaga, estos días antes del Domingo de Ramos ya se viven con intensidad. Puede que primero con esas salidas más discretas, pero poco a poco las procesiones van a más y a partir de hoy y sobre todo, a partir de mañana, el centro de Cádiz estará constantemente abarrotado de gente,y sin que haya una pausa. Cada día tendrá su propio ritmo, sus horas clave y sus recorridos, algunos más largos y otros más concentrados, pero todos con ese punto especial que hace que la ciudad se vuelque durante toda la semana así que toma nota porque esto es todo lo que va a pasar estos días.

Sábado de Pasión

El primer gran momento llega hoy sábado con el Nazareno de la Obediencia. La cruz de guía sale a las 17:00 y la recogida está prevista a las 22:25, en una jornada que sirve para abrir definitivamente la Semana Santa en la calle. El recorrido pasa por zonas muy reconocibles como la Plaza de San Juan de Dios, la Catedral o la Plaza de la Candelaria, así que, aunque no es el día con más público, ya se empieza a notar el ambiente y ese movimiento constante que irá creciendo en las próximas horas.

Domingo de Ramos

Mañana Domingo de Ramos, la primera en salir es La Paz a las 13:30, con una jornada muy larga que se estira hasta pasada la una de la madrugada. Y luego a lo largo de la tarde se van sumando más hermandades. Las Penas y Despojado arrancan a las 15:00, mientras que la Sagrada Cena sale a las 16:55 y Humillación lo hace algo más tarde. Es un día en el que varias procesiones coinciden durante horas y en el que el centro está lleno prácticamente sin descanso.

Lunes Santo

El lunes no baja el ritmo. La Palma abre la jornada a las 14:45 y recorre buena parte del casco histórico durante horas. Es una de las procesiones más seguidas del día, sobre todo en calles como Sagasta o Columela. Después llegan Prendimiento, Vera-Cruz y Nazareno del Amor, con salidas entre las 16:00 y las 19:15. Es un día muy continuo, sin apenas huecos, en el que siempre hay algo pasando en la calle.

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Martes Santo

El Martes Santo se concentra más en el centro. Las hermandades recorren calles muy conocidas, lo que facilita ver varias procesiones sin moverse demasiado. Mayor Dolor sale a las 16:30 y a partir de ahí llegan Columna, Caído y Ecce-Homo. Calles como Ancha, San José o la Plaza de San Francisco se convierten en puntos clave durante toda la tarde y la noche de este día.

Miércoles Santo

A mitad de semana llega uno de los días más seguidos. Sentencia sale a las 16:15 desde la zona de la Merced y hace un recorrido amplio por el centro. Poco después, a las 16:40, lo hace Aguas. Son dos procesiones muy esperadas y que suelen concentrar bastante público, especialmente en su paso por la carrera oficial y la Catedral.

Jueves Santo

El Jueves Santo es, para muchos, la noche grande. La ciudad cambia completamente cuando cae la noche y el ambiente se mantiene hasta la madrugada. Afligidos abre la tarde, seguido de Oración en el Huerto y, más tarde, Cautivo. El momento más esperado llega con el Nazareno, que sale a las 19:50 y no se recoge hasta las 06:30. Es una de las procesiones más largas y más seguidas de toda la semana.

Viernes Santo

El Viernes Santo comienza de madrugada con el Perdón, que sale a las 00:50 desde la Catedral. Es un momento más recogido, con un ambiente muy distinto al resto de días. Por la tarde salen Siete Palabras, Expiración, Descendimiento y Buena Muerte. Es una jornada más solemne, pero con mucha presencia de público en las calles.

Sábado Santo

El ritmo baja un poco, pero la actividad continúa. El Santo Entierro sale a las 15:50 y recorre el centro en un ambiente más tranquilo, ya con sensación de que la semana se va acabando. De madrugada también sale Ecce Mater Tua, aunque ya con menos movimiento en comparación con días anteriores.

Domingo de Resurrección

El cierre llega con el Resucitado, que sale a las 09:00. Es una procesión más breve, pero tiene ese punto simbólico de final. Poco a poco la ciudad vuelve a su ritmo habitual después de una semana en la que Cádiz ha estado completamente volcada en la calle.