Segundo tiroteo en Vélez-Málaga relacionado con el tráfico de drogas en unas semanas

El estruendo de los disparos ha despertado esta madrugada a los vecinos de Vélez-Málaga con un nuevo tiroteo, supuestamente relacionado con el tráfico de drogas. La Policía busca al hombre que descargó su arma de fuego contra una vivienda de la calle Cristo de los Vigías. No se han registrado heridos, pero unas horas después los impactos de los disparos son todavía visibles en la fachada de la vivienda.

Los hechos se produjeron alrededor de las 5:00 horas de la madrugada, cuando un vecino alertó a los servicios policiales tras sufrir un ataque a tiros con arma de fuego contra su vivienda. Según el relato de la víctima y de los testigos, un individuo se desplazó hasta el domicilio del requirente y disparó siete veces contra la fachada y la puerta de acceso al inmueble.

Ninguno de los proyectiles alcanzó a la víctima ni provocó daños personales, si bien el suceso generó una enorme alarma entre los vecinos de la zona debido a la gravedad de los hechos y al riesgo evidente que supone la utilización de armas de fuego en un entorno urbano.

Disparos en la puerta y la fachada

Tras recibirse el aviso, se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Nacional y especialistas de Policía Científica, para realizar la inspección ocular. Durante las diligencias se localizaron varias vainas en el suelo y numerosos impactos de proyectil en la fachada y en la puerta de la vivienda, quedando acreditado el uso de un arma de fuego y la intensidad del ataque.

La investigación trabaja sobre la hipótesis del tráfico de drogas y se analiza la posible existencia de algún tipo de relación previa entre autor y víctima, pudiendo estar vinculada a actividades relacionadas con el tráfico de drogas, aunque será la investigación policial la que determine finalmente las causas.

Resulta especialmente significativo que los hechos hayan tenido lugar en una zona conocida por la existencia de puntos de menudeo de sustancias estupefacientes.

Igualmente, este último tiroteo adquiere una relevancia aún mayor al tratarse del segundo episodio con disparos registrado en Vélez-Málaga en apenas unas semanas. Ya el pasado día 19 de mayo, varios individuos llegaron en dos vehículos y abrieron fuego contra los policías de la UDYCO que intervenían una nave utilizada para ocultar narcolanchas.

El SUP denuncia la escalada de violencia

«Desde el SUP observamos con preocupación cómo determinadas conductas criminales están experimentando una escalada de violencia que se traduce en un uso cada vez más frecuente de armas de fuego para resolver conflictos, intimidar a rivales o ajustar cuentas», denuncian desde el sindicato policial.

La presencia de armas de fuego en las calles, unida al aumento de la violencia asociada a ciertos entornos delictivos, supone una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos y para la integridad física de los policías que deben intervenir en este tipo de situaciones, advierten los policías. Ellos explican su reacción: «Desde el Sindicato Unificado de Policía hemos registrado recientemente un escrito formal reclamando un refuerzo urgente de medios humanos, materiales y tecnológicos para la Comisaría de Vélez-Málaga, que debería contar con unidades especializadas como la UPR o los GOR».

Desde el SUP denuncian una grave situación: «Existen turnos nocturnos en los que únicamente hay una patrulla disponible para cubrir todo el término municipal. Una situación que obliga a los agentes a afrontar incidentes de enorme complejidad con recursos claramente insuficientes y que repercute directamente en la capacidad de respuesta policial».