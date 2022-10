El PSOE pide en Andalucía que Juanma Moreno se haga «menos fotos» mientras el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara un documental sobre sí mismo. Concretamente, ha sido el senador y secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, quien ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno de estar «desatendiendo» los problemas «reales» de la ciudadanía, a fuerza de «ocupar su tiempo en mantener engrasada la maquinaria de propaganda de su gobierno». Por ello, pide que se «dejen de fotos» y «se pongan a trabajar» en un momento en el que Pedro Sánchez prepara un documental sobre su vida en la Moncloa.

«Lo que Andalucía necesita es que el presidente andaluz y todos y cada uno de sus consejeros se dejen de fotos y se pongan a trabajar para ayudar a las familias andaluzas y al tejido productivo, que no están encontrando en el Gobierno de la Junta ni una sola medida para facilitarles la vida, sino todo lo contrario», ha señalado sin embargo Antonio Martínes.

Tras asistir a la reunión que la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía ha mantenido esta semana en Córdoba, en la que participó como ponente en la mesa ‘Incumplimientos de la Junta de Andalucía en el territorio’, Martínez ha lamentado que el Gobierno andaluz esté «encantado de conocerse», mientras el panorama que presenta la comunidad autónoma en lo que respecta a la educación y la sanidad es «sencillamente desolador» y, en materia de agua, «sufrimos la peor de las sequías, que es la sequía de medidas que se ha instalado en el despacho de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo».

Documental

Los creadores de la serie documental que va a retratar la vida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el complejo de La Moncloa, reconocen que no tienen ningún acuerdo con Netflix ni les han mostrado el material para que la plataforma de contenidos lo emita. Además, han recalcado que no se va a emitir en una cadena de televisión pública porque el objetivo es que se emita en una plataforma o cadena privada y han sostenido que aunque aún no lo han vendido, han recibido el interés de varios clientes potenciales.

Así lo han asegurado los responsables de las dos productoras que están llevando a cabo la serie, Eduardo Escorial, de Secuoya, y Víctor Martín, director de producción de The Pool, en un encuentro con medios de comunicación junto al director del documental, Curro Sánchez Varela, en el que han mostrado las primeras imágenes del metraje. Han sostenido que la idea es que «no vaya a una televisión pública» pues son conscientes «de lo que puede suponer», han trasladado. «Esto es una serie documental con vocación de terminar en un canal o plataforma privada», han añadido.