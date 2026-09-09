Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Saber a cuánto se paga el litro de gasolina o diésel, se ha convertido en algo clave para miles y miles de conductores en toda Andalucía, y también en España. De hecho, es un tema que preocupa desde hace meses ya que los precios no son los de hace apenas un año, de modo que tenemos que estar siempre atentos a lo que marca el surtidor a primera hora de la mañana. Una información que consultamos a diario y que podemos actualizar con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, de modo que si tienes que coger el coche hoy toma nota, porque este es el precio de la gasolina hoy 9 de septiembre con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.620 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.645 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.645 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.645 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.729 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.811 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Martín de la Jara. Polígono Industrial Las Majadas, s/n. Precio: 1.889 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.619 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, P.I. Salinas. Precio: 1.729 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.739 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.839 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.849 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.859 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.899 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.939 €/l.
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. Precio: 1.959 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1.969 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, P.I. Campamento, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- La Calle del Motor. Algeciras. Avenida de la Unión, 21. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Algeciras. Avenida Gesto por la Paz, 106. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Avenida Gesto por la Paz, 103. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Algeciras. Avenida Gesto por la Paz, 7. Precio: 1.689 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.629 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.655 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. El Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.719 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.728 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. Precio: 1.734 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.738 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.899 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.919 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.919 €/l.
- Agla. Yunquera. Calle Castillo, A-366, km 1. Precio: 1.939 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.698 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si estás en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.649 €/l.
- Agla. Belalcázar. Carretera Comarcal 420, km 93,700. Precio: 1.655 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.658 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.875 €/l.
- Shell. Priego de Córdoba. Carretera de Algarinejo, s/n. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.638 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.639 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.639 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.659 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.696 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.698 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- Gasolinera El Margen. Cúllar. Carretera A-330 Cúllar-Puebla de Don Fadrique, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.637 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.639 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.839 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.629 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.629 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.629 €/l.
Si quieres actualizar datos, o consultar otra ciudad o municipio de Andalucía, puedes entrar en otro momento en el Geoportal y de este modo ver resultados en forma de listado como los que acabamos de ver o también, en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Málaga: