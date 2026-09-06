Precio de la gasolina hoy 6 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
A cuánto se paga el litro de gasolina hoy domingo en las gasolineras de Andalucía
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
El dueño de una cadena de gasolineras sobre como ahorrar en carburante: «A 110 kilómetros hora gastamos menos que a 120»
El domingo es un día en el que muchos aprovechan para descansar y más teniendo en cuenta que esta es la semana en la que hemos vuelto a la rutina, pero además, a partir de la próxima los niños vuelven al colegio. Puede que por otro lado, desees tener el coche a punto antes de que llegue el lunes, de modo que nada como saber cuál es precio de la gasolina hoy 6 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas en las principales ciudades de Andalucía a partir de los datos reportados por el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 6 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas a primera hora de la mañana hoy domingo:
Gasolina 95
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- Low Cost LM Express. Brenes. Calle El Juncal, 12. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.620 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.620 €/l.
- S.C.A. San Isidro Labrador. Marchena. Calle Vicente Bermúdez-Coronel, 7. Precio: 1.625 €/l.
- Productores del Campo, S.C.A.. Alcalá del Río. Carretera A-8006, km 15. Precio: 1.630 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- Capi. Écija. Carretera Écija-Fuente Palmera, km 1,5. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.699 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.849 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.595 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, Carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.618 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.619 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy domingo:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.729 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.809 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.839 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.859 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.869 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.899 €/l.
- BP. Barbate. Calle María Luisa, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.919 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.939 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.647 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.647 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.680 €/l.
- Petrol&Go. Sanlúcar de Barrameda. Avenida Al-Ándalus, 53. Precio: 1.688 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Avenida de El Puerto de Santa María, 53. Precio: 1.688 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Tomás Iriarte, 2. Precio: 1.688 €/l.
- La Calle del Motor. Algeciras. Avenida de la Unión, 21. Precio: 1.689 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si estás en Málaga, estas son las gasolineras más baratas que puedes encontrar a primera hora hoy:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.598 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.655 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.670 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.679 €/l.
- Ecoárea Alhaurín. Alhaurín el Grande. Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13. Precio: 1.679 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.899 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.919 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.679 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.679 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.688 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, estas gasolineras son las más baratas hoy domingo:
Gasolina 95
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.649 €/l.
- Agla. Belalcázar. Carretera Comarcal 420, km 93,700. Precio: 1.655 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.658 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al Recinto Ferial, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.669 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.628 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.639 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.639 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. La Rambla. Esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Baena. Avenida Alemania, 1. Precio: 1.679 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.696 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.698 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si estás en Granada, estas gasolineras son las más baratas hoy domingo:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.589 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.599 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Gasolinera El Margen. Cúllar. Carretera A-330 Cúllar-Puebla de Don Fadrique, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.637 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.719 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.769 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.779 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.629 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.645 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.655 €/l.
A partir de lo mostrado, ya sabemos dónde repostar hoy domingo, pero si quieres hacer consulta en otro momento, o de otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados como las listas que ves arriba, o también filtrar y verlo todo en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Cádiz.