Precio de la gasolina hoy 10 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Si deseas repostar hoy jueves 10 de septiembre, estas son las gasolineras más baratas
El dueño de una cadena de gasolineras sobre como ahorrar en carburante: «A 110 kilómetros hora gastamos menos que a 120»
Los mecánicos expertos lo tienen clarísimo: «La velocidad ideal para ahorrar combustible no es la más lenta, sino 90 km/h»
Si deseas poder saber los precios de la gasolina para primera hora de hoy jueves 10 de septiembre en las principales ciudades andaluzas, toma nota porque te ofrecemos ahora los datos que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que además son reportados por las propias gasolineras, de modo que puedes ver los listados de dónde se ubican las gasolineras más baratas en ciudades como Sevilla, Cádiz o Málaga.
Precio de la gasolina hoy 10 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.620 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.645 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.645 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.645 €/l.
- Cepsa-La Dehesa S.C.A.. Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos, s/n. Precio: 1.645 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.645 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.729 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.811 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.619 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.669 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.729 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.739 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.839 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.849 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.859 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.899 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.939 €/l.
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. Precio: 1.959 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1.969 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Avenida Gesto por la Paz, 103. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Algeciras. Avenida Gesto por la Paz, 106. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Algeciras. Avenida Gesto por la Paz, 7. Precio: 1.689 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, P.I. Campamento, 9. Precio: 1.697 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.698 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.629 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.655 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.719 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.728 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. Precio: 1.734 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.738 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.739 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,9. Precio: 1.889 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.899 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.919 €/l.
- Agla. Yunquera. Calle Castillo, A-366, km 1. Precio: 1.939 €/l.
- BP San Rafael. Campillos. Carretera Jerez-Cartagena, km 136. Precio: 1.950 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.698 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si estás en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.649 €/l.
- Agla. Belalcázar. Carretera Comarcal 420, km 93,7. Precio: 1.655 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.658 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera Córdoba-Palma del Río C-431, km 3,3. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.875 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.638 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.639 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.639 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.659 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.696 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.698 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- Gasolinera El Margen. Cúllar. Carretera A-330 Cúllar-Puebla de Don Fadrique, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.639 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.839 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.639 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.639 €/l.
Si quieres hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados en forma de listado como los mostrados, o en forma de mapa como este que te dejamos, a modo de ejemplo, de Cádiz.