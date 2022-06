Olona, la más madrugadora: «Tengo casi tantos nervios como cuando me examiné de la oposición»

La candidata de Vox, Macarena Olona, ha sido este domingo la más madrugadora de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Recién abiertas las urnas, la aspirante de la formación de Santiago Abascal ha ejercido su derecho a voto en el Hogar del Pensionista de Salobreña (Granada).

«Cuando estaba sacando el DNI, tenía casi tantos nervios como cuando fui a examinarme de la oposición (al Cuerpo de Abogados del Estado)», ha manifestado Olona en declaraciones a los medios a la salida del colegio electoral. «Tengo sentimientos encontrados, pero sobre todo mucha felicidad porque llevamos mucho tiempo reclamando elecciones en Andalucía y estamos convencidos de que si Andalucía puede tener una oportunidad es con un cambio real en San Telmo. Y desde luego ese cambio real es lo que queremos traer de la mano de Vox», ha señalado Olona «con toda la fuerza y el amor de España en el corazón».

La candidata de Vox ha recalcado el hecho de que ha sido «la candidata que más ha madrugado»: «No les quepa la menor duda de que esto es expresivo de las enormes ganas que teníamos de que llegase este día que por fin ha llegado. Espero que esa ilusión, esa pasión y esa vehemencia sea lo que hayamos transmitido en esta campaña».

Olona ha mostrado su deseo de que «tengamos una jornada electoral sin incidencias y que no vuelca a producirse lo que sucedió en 2018, cuando otras formaciones, en particular PSOE y Podemos, no aceptaron el resultado de las urnas y tuvimos aquella famosa alerta antifascista» y la posterior llamada a rodear el Parlamento andaluz.

«No puedo concluir sin trasladar un profundo agradecimiento a los miles de apoderados de Vox que hoy van a estar en todos los colegios electorales de Andalucía para cuidar de cada voto. Espero que todos los partidos respeten el resultado de estas elecciones que no me cabe la menor duda de que van a ser extraordinarias», ha vaticinado.

Olona ha detallado que pasará el domingo «visitando distintos colegios electorales y esta noche vamos a estar en Sevilla siguiendo los resultados electorales». Durante la jornada contará con el apoyo de Santiago Abascal y «distintos representantes de toda la familia de Vox por toda España, porque en esta familia nadie lucha solo», ha apuntado.

Resto de candidatos

Los candidatos de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 19 de junio estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto, según los datos facilitados a Europa Press por las diferentes fuerzas políticas.

A las 10:30 horas acudirán a sus colegios electorales otros dos candidatos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

El actual vicepresidente de la Junta y candidato de Cs lo hará en la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), localidad de la que llegó a ser teniente de alcalde.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también votará a las 10:30 horas en el IES La Caleta, en el barrio de La Viña en Cádiz, donde reside junto a su pareja y alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’.

El candidato popular a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto ejercer su derecho al voto media hora después, a las 11:00, en el colegio Sagrado Corazón de Málaga.

La siguiente aspirante a San Telmo en ejercer su derecho al voto será Inmaculada Nieto (Por Andalucía), que lo hará a las 11:30 horas en el colegio electoral de La Huerta de la Cruz de Algeciras (Cádiz), su localidad natal.

El último en acudir a su colegio electoral será el candidato socialista, Juan Espadas, que tiene previsto votar a las 12:00 horas en el colegio Calvo Sotelo, situado en la calle Arroyo de Sevilla.