Nubosidad y lluvias débiles en Andalucía hoy, según AEMET: cambios de temperatura y viento moderado

En el conjunto del territorio andaluz, el 29 de octubre de 2026 se prevén cielos nubosos, especialmente en la vertiente mediterránea, donde podría haber algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio oriental, mientras que en el resto habrá un ascenso notable en la costa gaditana. Los vientos serán flojos con predominancia de este, aunque en Cádiz se registrarán rachas moderadas de levante, particularmente intensas en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de octubre

Cielo despejado con calor moderado en Sevilla

El cielo se despereza lentamente sobre Sevilla, ofreciéndonos una jornada mayormente despejada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados por la mañana y alcanzarán un cálido máximo de 30 grados por la tarde. Sin rastro de lluvias, el día se presenta ideal para disfrutar de un paseo al aire libre bajo el sol, que se hará presente desde bien temprano, a las 07:45. Sin embargo, no olvidemos que la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, rozando los 30 grados, cuando el sol esté en su apogeo.

A medida que avancemos hacia la tarde, el viento soplará de forma moderada, con rachas que rondarán los 30 km/h, lo que podría brindar un alivio ante el calor. La humedad, aunque variable, se mantendrá en un rango agradable entre el 25 y el 75%, evitando que el ambiente se sienta demasiado pesado. Con la puesta del sol programada para las 18:29, las horas de luz ofrecerán un excelente telón de fondo para disfrutar de esta espléndida jornada sevillana.

CÃ³rdoba: amanecer fresco con nubes y viento

En Córdoba, el amanecer se presenta fresco, con una atmósfera cargada que anticipa cambios. Las nubes entrelazadas en el cielo añaden un aire de inestabilidad, mientras que el suave murmullo del viento comienza a dejar notar su fuerza.

A medida que avanza el día, se prevé un notable descenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 27 grados. Esta mañana, el cielo se mantendrá cubierto, mientras que para la tarde se esperan ráfagas que pueden superar los 35 km/h, acompañadas de una humedad que alcanzará el 85%. Con el riesgo de lluvias, es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría resultar más fría de lo habitual.

En Huelva, cielo despejado y día agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, disfrutando de un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 28 grados, con una ligera brisa que aportará frescura sin causar molestias. La posibilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que promete un día tranquilo y agradable.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad, aprovechar la calidez del sol y compartir gratos momentos al aire libre. Las condiciones invitan a disfrutar de actividades cotidianas en un ambiente sereno y acogedor.

Cielo despejado y ambiente cálido en CÃ¡diz

El día en Cádiz amanece con un cielo despejado y temperaturas suaves que rondan los 18 grados. Con una humedad relativa del 40%, el ambiente se presenta fresco y agradable al inicio. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 25 grados, lo que promete ser una jornada bastante cálida. El viento soplará de forma moderada desde el este, alcanzando rachas de hasta 40 km/h, por lo que se recomienda tener precaución al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá limpio y despejado, ideal para disfrutar del sol antes de que empiece a ocultarse sobre el horizonte a las 18:31. Con casi 11 horas de luz, el tiempo será perfecto para pasear por la costa y disfrutar de la brisa marina. La sensación térmica máxima alcanzará también los 25 grados, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre hasta bien entrada la noche. La probabilidad de lluvia es nula, así que no hay de qué preocuparse.

JaÃ©n: cielo claro y calor agradable

Durante la mañana en Jaén, los cielos se presentan despejados, ofreciendo un ambiente cálido con temperaturas que rondan los 14 grados. La suavidad de la brisa es un acompañante agradable, ideal para disfrutar del aire fresco antes de que el sol alcance su punto más alto.

A medida que avanza el día, el calor se intensifica y la temperatura máxima alcanzará los 26 grados, por lo que es recomendable vestir ropa ligera y cómoda. Con un cielo predominantemente claro, será un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides aplicar protector solar si planeas estar mucho tiempo bajo el sol.

Ambiente fresco con posible lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 25 grados, mientras una suave brisa de 15 km/h desde el este añade un toque agradable a la jornada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que se esperan algunas rachas de viento, así como la posibilidad de chubascos intermitentes que podrían presentarse desde media mañana. Por la tarde-noche, se anticipa un clima más estable y seco.

Granada: cielo despejado y sol brillante

Las primeras horas de la jornada se presentan con un cielo completamente despejado, ideal para disfrutar de la frescura matutina. Las temperaturas rondan los 11 grados, proporcionando un ambiente agradable a medida que avanza la mañana. Con un leve viento que sopla desde el norte a unos 5 km/h, la sensación térmica se siente ligeramente más cálida.

A lo largo del día, el sol continuará brillando con fuerza y los termómetros alcanzarán una agradable máxima de 26 grados. La humedad, aunque algo elevada, no parecerá incómoda. Será recomendable optar por ropa ligera y refrescante, ideal para estas temperaturas estivales y no olviden hidratarse bien.

AlmerÃ­a: ambiente fresco y despejado al inicio

Las primeras horas traen un ambiente fresco y despejado, ideal para comenzar el día. A medida que avanza la mañana, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 25°C, acompañado de una suave brisa del sur que soplará a 10 km/h. La tarde promete ser más cálida, con temperaturas rozando los 26°C y una sensación térmica que podría incluso alcanzar esta cifra máxima.

Sin embargo, se prevé que la noche llegue con un leve descenso en la termometría, donde los 19°C ofrecerán un clima agradable. Recuerde hidratarse bien y aprovechar la luz del día hasta que el sol se esconda a las 18:15, ya que la humedad se mantendrá relativamente baja durante el día, lo que hará más soportables las altas temperaturas.