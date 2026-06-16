Ni Triana ni Nervión: el precio del alquiler de habitaciones en Sevilla se dispara un 17% y estos son los barrios más baratos

El precio medio para alquilar una habitación en Sevilla ha aumentado un 17% en este último año 2026, situándose en los 438 euros. Según un análisis de LIVE4LIFE, empresa especializada en el alquiler de habitaciones para estudiantes, dicho incremento asciende al 46% desde el 2023.

En este primer trimestre del 2026, el precio se ha situado en 438 euros mensuales por habitación. La cifra es muy superior a los 375 euros que se promediaron en 2025. Por su parte, en 2024, ese dato se situó en 330 euros mensuales por los 300 euros a mes de 2023. Sí es cierto que Sevilla sigue muy lejos de las cifras medias de Madrid y Barcelona: 587 y 600 euros de media al mes, respectivamente.

«La oferta está muy limitada y la demanda no para de crecer, puesto que el número de estudiantes sigue aumentando cada año», ha explicado Alberto Añaños, CEO de LIVE4LIFE. De igual forma, Añaños ha incidido en que «los estudiantes ni piensan en alquilar un piso entero para vivir durante el curso académico», puesto que «la única opción viable es alquilarse una habitación o un piso completo con varios compañeros».

Los barrios más baratos para alquilar una habitación en Sevilla

Los barrios de Bami, Tiro de Línea y El Porvenir se convierten en los más caros para alquilar, con un precio medio de 430 euros por habitación. Le sigue muy de cerca Los Remedios con 425 euros mensuales. A partir de aquí, encontramos una rebaja de precios más cercana a los 400 euros con tres barrios a destacar.

Por un lado, el barrio de Santa Justa se sitúa en los 415 euros de media, siendo una opción muy valorada entre los estudiantes que vienen de fuera. Por un lado, cuentan con la estación de trenes y, por otro, centros comerciales cercanos como Nervión Plaza o Los Arcos. Es una opción muy viable para el ocio juvenil.

Le sigue muy de cerca el barrio de La Macarena con 410 euros. Este barrio y los colindantes se han convertido en una opción muy elegida por los estudiantes sevillanos, puesto que tiene un muy buen acceso a las líneas circulares de autobús. No obstante, cuentan con pocos servicios de ocio, pero mucha tranquilidad a la hora de estudiar.

Para finalizar, el barrio más barato de toda la ciudad de Sevilla sería El Cerro del Águila, cuyo precio medio al mes es de 400 euros. El barrio más apartado del centro de la ciudad, pero con bastantes bares y restaurantes muy enfocados a los estudiantes. Cuenta también con un centro deportivo que oferta diferentes opciones de ocio deportivo.