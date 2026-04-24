Muere María Luisa Guardiola, fundadora de Andex y figura clave en la lucha contra el cáncer infantil en Andalucía

La creadora de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex), María Luisa Guardiola Domínguez, ha muerto este jueves a los 86 años. Su vida estuvo dedicada de forma muy cercana a la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer y de sus familias. En reconocimiento a su trayectoria, Guardiola recibió la Medalla de Andalucía en 2022 y la Medalla de la Ciudad de Sevilla en 2010.

María Luisa Guardiola estaba casada con Luis Manuel Halcón, conde de Peñaflor, con el que tuvo siete hijos, un varón y seis mujeres, Blanca, María Luisa, Luis Manuel, María Dolores, Patricia, Tania y Ángela.

Nacida en Sevilla en 1940, la muerte por cáncer de su segunda hija, María Luisa, la llevó a impulsar en 1985 la creación de esta entidad junto a otros padres en su misma situación. Desde entonces, Andex centra su labor en la promoción de la investigación en Oncología Pediátrica y en el acompañamiento a menores enfermos y sus familias.

A lo largo de su trayectoria vital, mantuvo un compromiso constante con la mejora de la atención y la calidad de vida de los niños con cáncer. En este contexto, la asociación lleva a cabo programas de voluntariado y ofrece apoyo social, psicológico y de ocio, además de promover la formación de profesionales en Oncología y Hematología, y respaldar proyectos destinados a incrementar las tasas de curación.

Desde su creación, Andex ha participado activamente en el desarrollo del Centro Oncológico Infantil del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un referente en Andalucía. Esto ha sido posible gracias a la financiación de la Unidad Oncohematológica Pediátrica, inaugurada en 2002, y de la Unidad de Día, abierta en 2013, con el apoyo de empresas y particulares.

Recientemente, durante la gala del 40 aniversario de Andex, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, puso en valor el papel «imprescindible» de la entidad a lo largo de estas cuatro décadas, describiéndolas como «40 años de amor convertido en ayuda, de dolor transformado en esperanza y de compromiso constante». Asimismo, anunció que Sevilla le dedicará una calle en reconocimiento a su trayectoria y labor.