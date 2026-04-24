Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El cáncer de testículo está aumentando en hombres jóvenes y es ya el tumor sólido maligno más frecuente en varones de 15 a 35 años, según advierte el Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), que ha puesto en marcha una campaña de concienciación y revisiones especializadas con motivo del Mes de Concienciación del Cáncer de Testículo.

Estos datos de aumento en jóvenes coinciden con los datos epidemiológicos nacionales, que muestran que este tumor ha duplicado su incidencia en las últimas décadas. Un análisis publicado en Actas Urológicas Españolas sí confirma esta tendencia en España, con un incremento anual medio del 1,9 % entre 1990 y 2019 y un aumento de 3,09 a 5,40 casos por cada 100.000 hombresi.

«En nuestras consultas atendemos cada vez más pacientes jóvenes con este diagnóstico, un incremento que se alinea con la evidencia de los registros nacionales e internacionales», señala el Dr. Luis Llanes, responsable del equipo de Litiasis y Endourología de ICUA y presidente de la Sociedad Urológica Madrileña.

Aunque la mortalidad por cáncer de testículo se mantiene muy baja (en torno a 0,1-0,2 muertes por 100.000 hombres, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica – SEOM), el incremento de la incidencia genera preocupación entre los especialistas. Por este motivo, durante todo el mes de abril, ICUA pone en marcha una campaña de divulgación dirigida a menores de 35 años en sus seis centros hospitalarios, con el fin de facilitar el acceso rápido a una evaluación experta ante cualquier señal de alerta.

Factores ambientales bajo estudio

Investigaciones recientes sugieren que la exposición a disruptores endocrinos, como ciertos pesticidas y químicos ambientales, durante el embarazo o en la infancia temprana, podría contribuir a este ascenso al interferir en el desarrollo testicular.

Un metaanálisis sistemático publicado en International Journal of Environmental Research and Public Healthiii encontró una asociación consistente entre la exposición materna a disruptores endocrinos y un mayor riesgo de cáncer de testículo en la descendencia. Los expertos coinciden en que se trata de una combinación compleja de factores genéticos y ambientales cuya interacción exacta sigue siendo objeto de estudio.

«El tratamiento actual del cáncer de testículo busca no sólo la curación —con tasas superiores al 95 % cuando se detecta en estadios iniciales—, sino también preservar la fertilidad y la calidad de vida del paciente», explica el doctor Llanes. Este enfoque multidisciplinar permite tratar el tumor respetando al máximo la función testicular y hormonal, aspectos especialmente relevantes en pacientes jóvenes.

Los principales factores de riesgo del tumor testicular son: tener entre los 20-35 años; padecer criptorquidia (un testículo no descendido en la infancia, incluso si se corrigió); antecedentes de padre o hermano con cáncer de testículo o haber tenido un cáncer previo de este tipo.

Desde ICUA se recomienda consultar con un urólogo en el caso de sentir estos síntomas: dolor sordo en el abdomen, bajo la ingle, en el testículo o el escroto; cambio en el tamaño o la forma del testículo; un bulto o masa en el testículo (con o sin dolor); sensación de pesadez o acumulación de líquido en el escroto; sensibilidad en las mamas o crecimiento mamario (poco frecuente pero posible).