Moreno exige más medios para «arrinconar» al narco: «Lo de Barbate es la humillación de un Estado»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido medidas urgentes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «arrinconar» a la «mafia» del narcotráfico y evitar «una humillación del Estado» como la vivida el pasado viernes en Barbate (Cádiz) con el asesinato de dos guardias civiles.

Moreno, que ha participado este jueves en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Andalucía celebrado en Jaén, ha manifestado que lo ocurrido en el puerto gaditano le ha causado «mucha tristeza y dolor», pero también «bochorno», y se ha preguntado si no hay nadie en el Gobierno de España que «se sonroje» o que sienta «rabia» y «coraje» viendo las imágenes de dolor de «esa madre sufriendo», en referencia a la familiar de uno de los agentes, y ante esa «asimetría» y esas «desventajas» entre los narcos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Lo que ha pasado en Barbate es la humillación de un Estado. Un Estado nunca puede dejarse humillar. Es verdad que a veces te pueden superar, pero un Estado tiene la obligación de no dejarse humillar ni dejar humillar a los servidores públicos que trabajan por el orden y por nuestra tranquilidad», ha afirmado.

Moreno ha garantizado que como presidente de Andalucía no parará de defender a la Guardia Civil y a la Policía Nacional reclamando los medios suficientes «para luchar contra esa mafia criminal» a fin de que sea «arrinconada y expulsada de los mares y las costas andaluzas».

Además, ha recordado que espera que se depuren responsabilidades, después de que este lunes ya pidiera la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El presidente de la Junta ha defendido la labor de servicio público de la Guardia Civil, cuyos agentes «cobran la hora a tres euros», pero lo hacen «por vocación», porque quieren servir a su país, frente a una mafia que lleva «años riéndose del Estado» y cuya «impunidad» le ha llevado a asesinar a dos hombres. Esta situación merece el «mayor rechazo social», pero al mismo tiempo «la mayor crítica hacia el ministro y el Gobierno».

«¿Por qué no se ponen los medios suficientes? ¿Por qué no se lucha contra esa mafia que tanto daño hace a nuestra juventud? ¿Por qué no se le ponen los recursos para que puedan tener una pelea de igual a igual?», se ha cuestionado Moreno.