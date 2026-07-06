Moreno a contrarreloj: quiere tener nombrado a su Ejectuvo antes del Consejo de Gobierno del miércoles

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta una intensa cuenta atrás para tener completamente definido su nuevo equipo de Gobierno antes del próximo miércoles, fecha en la que está previsto que se celebre el primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura en el Palacio de San Telmo. Tras tomar posesión del cargo el pasado domingo, el líder del Ejecutivo andaluz trabaja ahora en los últimos ajustes de un organigrama que marcará el rumbo político de los próximos cuatro años.

Las próximas horas serán decisivas para cerrar una remodelación que mantiene en vilo tanto a los actuales consejeros como a numerosos dirigentes del Partido Popular andaluz. Aunque desde el entorno del presidente se mantiene el máximo hermetismo, la previsión es que la composición del nuevo Ejecutivo quede ultimada antes del miércoles para que los nuevos consejeros puedan prometer o jurar sus cargos y participar en la primera reunión del Consejo de Gobierno.

Moreno ya avanzó durante la campaña electoral y tras su investidura que pretende conformar un Ejecutivo «fuerte, estable y preparado para afrontar los retos de Andalucía». Con ese objetivo, durante los últimos días ha intensificado los contactos con su círculo más cercano para perfilar los nombres que ocuparán las distintas consejerías y definir si mantiene la actual estructura del Gobierno o introduce cambios tanto en las áreas como en sus responsables.

Las quinielas sobre posibles relevos, ascensos y nuevas incorporaciones se han multiplicado en las últimas jornadas. Sin embargo, el presidente no ha querido desvelar ninguna decisión, manteniendo la discreción que ha caracterizado la formación de sus anteriores gobiernos. Esa estrategia busca evitar filtraciones y permitir que los futuros integrantes del Ejecutivo conozcan oficialmente su designación una vez que la decisión esté completamente cerrada.

Uno de los aspectos que también deberá resolver Moreno es el número definitivo de consejerías y el reparto de competencias entre ellas. En anteriores remodelaciones, el presidente ya demostró que no tiene inconveniente en reorganizar departamentos cuando considera que ello puede mejorar la coordinación del Gobierno o reforzar determinadas políticas estratégicas. El caso más cercano ha sido el de la incorporación de Manuel Gavira como consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

La intención del jefe del Ejecutivo andaluz es que su nuevo equipo pueda comenzar a trabajar desde el primer momento. El primer Consejo de Gobierno servirá para poner en marcha la actividad ordinaria de la Junta de Andalucía y fijar las primeras líneas de actuación de la legislatura, por lo que resulta imprescindible que todos los departamentos estén plenamente operativos.

Con el calendario avanzando a gran velocidad, el Palacio de San Telmo se ha convertido en el epicentro de unas negociaciones que se desarrollan con absoluta confidencialidad. Si no se producen cambios de última hora, será en las próximas horas cuando Juanma Moreno despeje todas las incógnitas y presente oficialmente el equipo que le acompañará al frente de la Junta de Andalucía durante este nuevo mandato, dando así el pistoletazo de salida a una legislatura que comenzará con el primer Consejo de Gobierno previsto para el miércoles.