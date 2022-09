María Jesús Montero dice ahora que eliminar el impuesto de Patrimonio en Andalucía beneficia ¡a Madrid!

El socialismo va cambiando su discurso. Si hace unas horas las rebajas fiscales de Juanma Moreno en Andalucía únicamente «beneficiaban a los ricos», ahora resulta que la que sale beneficiada es la Comunidad de Madrid. Así lo ha señalado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha reprochado al presidente andaluz su decisión de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y ha esgrimido que la medida sólo beneficia a la Comunidad de Madrid por el hecho del «efecto de la capitalidad».

En declaraciones a los medios antes de participar en la conferencia de apertura del curso académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, Montero ha argumentado que «Madrid intenta imponer esquema mental por el hecho de ser capital» y se ha lamentado de que «otros compran ese esquema mental que solo puede beneficiar a la capitalidad».

La ministra de Hacienda ha reclamado la necesidad de acordar una armonización tributaria en España por cuanto Madrid por «el efecto de la capitalidad, no por el talento, la capacidad de emprendimiento, no por sus políticas públicas, por un diseño radial fruto de nuestra historia y de 40 años de dictadura presenta la mayor concentración de rentas y de patrimonio» del país, mientras que ha avisado que ese espejo provoca que el resto de comunidades «decidan bajar los impuestos» con la creencia de que pueden emular esa práctica sin ser conscientes de que «el resto no tiene el efecto de la capitalidad».

Montero ha calificado de «incongruente» que Moreno proponga un incremento de recursos para la financiación de Andalucía mientras que procede a bajar impuestos y ha considerado que esa iniciativa consecuentemente por cuanto «baje la recaudación» y en paralelo «pedirle mayores recursos, es incoherente, no tiene ningún sentido». «Qué sentido tiene que baje impuestos y luego diga al Gobierno que quiere un mayor volumen de recursos», ha remachado sus afirmaciones Montero.

Ha descrito que tras la iniciativa de Andalucía con bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio se desata «una espiral de bajada de impuestos» de la que también ha hecho partícipe a la Comunidad de Murcia, aunque ha precisado que «otras comunidades no han entrado» y demandado entonces al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que «definiera la posición sobre el impuesto del Patrimonio» de su partido.

La responsable de Hacienda ha esgrimido el hecho, para recriminar que se propicia la competencia fiscal a la baja entre las comunidades autónomas, que «en Europa si algo estamos combatiendo son los paraísos fiscales, que haya desplazamiento de capitales», convencida de que con esa práctica quienes «pierden son los ciudadanos, que disfrutan del Estado del Bienestar, de la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda, la justicia gratuita».

Ha reiterado que «bajar la fiscalidad es argumento falaz» ante la insistencia de que su repercusión en Madrid es «por el hecho de ser la capital» y ha recriminado al presidente del Gobierno andaluz la alusión a su propósito de «competir con Cataluña».

«Espero que no lo haga para enfrentar territorios», ha sostenido la ministra, quien ha instado a Andalucía a desempeñar otro rol en el mapa autonómico español, como ejercer «un liderazgo internacional» en energías renovables tras considerar que reúne «condiciones inmejorables» para ello, así como en otros ámbitos económicos como la agricultura o el sector aeroespacial.