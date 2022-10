Kichi culmina su turismofobia y limita los pisos turísticos en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz de José María González ‘Kichi’ ha publicado una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que se limita la instalación de pisos turísticos en la ciudad, normativa que afecta también a las VTF (viviendas con fines turísticos). El gobierno local, que niega turismofobia, defiende que esta limitación evitará que la capital se convierta en «un parque temático».

El alcalde gaditano ha alardeado de luchar contra la «turistificación» de Cadiz, punto de referencia del turismo nacional y una de las principales fuentes de riqueza de la ciudad. «Lo dijimos y lo hemos cumplido. Combatimos la turistificación, protegemos el derecho a la vivienda y blindamos el derecho a la ciudad», señalaba el alcalde de Cádiz este martes. Kichi saca pecho y defiende su apuesta por «un turismo de convivencia y una Cádiz viva, con identidad propia y un modelo que garantice derechos con los que afrontar los retos de futuro».

En una nota, el Ayuntamiento gaditano ha explicado que esta publicación viene tras la aprobación, en un sesión plenaria extraordinaria, de esta modificación, meses después de que se iniciara el trámite y de que, desde entonces, entrase en vigor una moratoria que ya de por sí ha generado, dicen, el efecto que se pretendía desde el gobierno local.

«Venía en nuestro programa. Dimos nuestra palabra e hicimos una promesa. Dijimos que regularíamos las viviendas y los apartamentos turísticos para que no expulsaran a más vecinos de nuestros barrios, para frenar, en la medida de los posible, los alquileres abusivos, para poner los cimientos de un turismo de convivencia y no abusivo», ha manifestado el alcalde.

Asimismo, ha afirmado que «no se prohíbe el turismo en ningún momento, sino que se regula para que su crecimiento no suponga una amenaza al derecho a la vivienda y al derecho de los gaditanos a vivir en su propia ciudad».

Para el concejal de Urbanismo, Martín Vila, este hito supone «equilibrar el derecho a vivir en Cádiz con la economía, regulando la actividad y poniendo límites para que la ciudad no se convierta en un parque temático». En estos meses de moratoria, 15 propuestas de pisos turísticos se han reconvertido a promociones de vivienda, y locales vacíos o fincas no residenciales están albergando usos turísticos, ha detallado.

Así, en el casco histórico sólo podrán implantarse nuevos pisos turísticos y VFT en fincas Grado 0 y 1. Por su parte, en extramuros sólo podrán implantarse en planta baja, primera y segunda. «De este modo, eliminamos la presión turística de gran parte del suelo residencial protegiendo a los vecinos, que en este tiempo han visto cómo la especulación sin control podría expulsarlos», ha argumentado Vila.

«Es importante no vender vivienda social como hacía el PP en su día, avanzar en el alquiler social e impulsar nuevas promociones de vivienda protegida, y que las demás administraciones formen parte de la solución», ha zanjado el concejal gaditano.