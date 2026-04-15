Un juzgado cita a Montero por injurias por acusar falsamente a un alcalde de violencia de género

María Jesús Montero ha sido citada para el próximo 4 de junio en un juzgado de Madrid por las declaraciones que realizó contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al que atribuyó públicamente hechos vinculados a un supuesto caso de violencia de género. La candidata del PSOE andaluz tendrá que afrontar así, en plena resaca de las autonómicas del 17 de mayo, un acto de conciliación previo a una posible querella por injurias y calumnias.

La citación ha sido acordada por la Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid a raíz de la demanda de conciliación presentada por Landaluce. El regidor algecireño, también senador del Grupo Mixto, dio este paso después de unas manifestaciones realizadas por Montero el pasado 13 de enero en un acto del PSOE.

Según sostiene la parte demandante, la ex vicepresidenta primera del Gobierno imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género. Ese es el núcleo del choque judicial que ahora coloca a la líder del PSOE-A ante una cita en los juzgados en un momento políticamente especialmente delicado para ella.

El abogado de Landaluce reclama en esa demanda de conciliación que Montero se retracte públicamente, que cese en ese tipo de manifestaciones y que abone una indemnización de 200.000 euros. La iniciativa judicial no se limita además a aquellas palabras de enero. También incluye declaraciones posteriores en las que, según el letrado, Montero volvió a referirse a esa denuncia sin aclarar que había sido archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año.

La acusación añade además que esa denuncia fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones en redes sociales. Ese extremo agrava aún más el desgaste político para Montero, porque sitúa a la candidata socialista en una nueva controversia por haber insistido públicamente en una acusación ya archivada y jurídicamente sin recorrido.

Aunque ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado y basta con la presencia de sus abogados o procuradores, la citación del 4 de junio abre un nuevo frente para la candidata socialista.