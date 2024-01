La izquierda aplaude una chirigota que desea la muerte de Joaquín por ser «facha y del Betis»

«Punk y circo, la lucha continúa». Es la chirigota que ha generado una gran polémica por desear la muerte de Joaquín, el mítico ex jugador del Betis, a quien tildan de «machista y facha». Ha sonado en el Carnaval de Cádiz 2024 y la letra y música es obra de Miguel Ángel Moreno Gómez y está dirigida por Ángel Francisco Gago Cubelo. Son varios los políticos de izquierdas que han compartido la chirigota, si bien es cierto que, a medida que se ha ido desatando la polémica, una gran parte de ellos han optado por dejar de difundirlo.

La chirigota critica duramente al ex futbolista por su sentido del humor, sus posturas políticas y sus amistades: «No sé si lo debo decir, pero yo a Joaquín lo mataba, representa todo lo que odio: graciosillo, machista y facha». Son muchas las personalidades que han criticado las graves faltas de respeto al ex futbolista del Betis, y por supuesto ninguna de ellas ha venido por parte de una izquierda que ha llegado incluso a retuitear cortes de la chirigota.

«Qué asco de sociedad. No comprendo cómo ese tío puede caerle bien a la gente, con los chistes de la Edad Media no tiene dos dedos de frente. Y pesar de todo lo que he dicho, la mujer me cae más malamente», sigue la polémica chirigota. El Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz (COAC), al que se presentan para competir las chirigotas en el Gran Teatro Falla cada año, ha acudido el Cuarteto Punk y Circo, que es el grupo que ha faltado gravemente al respeto a Joaquín.

Curiosamente, la letra de la chirigota tilda a Joaquín de «machista» y después de ello faltan gravemente al respeto a la mujer del ex futbolista, Susana Saborido.