La Guardia Civil desarticula una red ilegal de pesca de especies protegidas en La Axarquía (Málaga)

La Guardia Civil ha desarticulado este jueves una red ilegal dedicada a la pesca que traficaba con pescado inmaduro y especies protegidas en La Axarquía (Málaga). La operación, llamada Modicum, se ha saldado con 27 personas investigadas. Las autoridades también han interceptado varias embarcaciones y abundante material ilegal.

En un comunicado emitido por las autoridades, los agentes han confirmado la actividad ilícita por parte de los individuos, dedicada a la suministración de circuitos clandestinos de distribución. La investigación ha constatado que los implicados empleaban maniobras ilegítimas.

De hecho, la red ha caído tras el registro e inspección de cinco viviendas y seis embarcaciones, en las que se han incautado 16 artes de pesca expresamente prohibidas, cuatro embarcaciones, seis motores fueraborda y diverso material utilizado para salvaguardar y transportar las capturas. También se ha determinado que el género era trasladado sin preservar la cadena de frío exigida y que carecía de la rastreabilidad requerida. Además, los productos tampoco pasaban por las lonjas ni por los controles sanitarios y veterinarios obligatorios para su consumo.

Según las primeras pesquisas, los acusados han cometido hasta cuatro estructuras delictivas interconectadas en la venta ilegal de productos marinos. Los investigados solían actuar en la zona litoral malagueña y se les acusa por delitos contra la flora y la fauna, así como por pertenecer a una organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga.

¿Cuántos años son de cárcel?

En España, el castigo total para una persona que comete ambos delitos puede oscilar entre 1 año y 6 meses hasta 8 años de prisión, dependiendo del papel que haya desempeñado en la gravedad de los hechos.

La pena base por el delito contra la flora y la fauna puede ir de 6 meses a 2 años, aunque puede incrementarse si la pesca ilegal ocurre en un parque natural o zona protegida, pudiendo superar los 2 años. Por estar vinculado a una organización criminal y ser miembro activo de ella, son entre 1 y 3 años, y por ser el promotor de la red, entre 3 y 6 años de cárcel.