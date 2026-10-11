Gavira exige a Montero que condene la agresión al periodista de OKDIARIO y reclama responsabilidades al PSOE

Manuel Gavira ha exigido a María Jesús Montero que condene públicamente la agresión sufrida por el periodista de OKDIARIO durante el acto de precampaña de Pedro Sánchez celebrado este sábado en Dos Hermanas (Sevilla). El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha expresado su «más firme condena» por unos hechos protagonizados por un militante socialista que golpeó el teléfono móvil del reportero y lo tiró al suelo mientras grababa la llegada de los asistentes al mitin.

«Mi más firme condena a la agresión sufrida por el periodista de OKDIARIO a manos de un militante socialista», ha escrito Gavira en sus redes sociales. El dirigente ha dirigido además un mensaje directo a la líder del PSOE andaluz: «María Jesús Montero debe condenar públicamente estos hechos y exigir responsabilidades a su militante».

Gavira ha defendido también la libertad de información frente a los intentos de intimidación contra los profesionales de los medios de comunicación. «La libertad de prensa se defiende siempre, también cuando incomoda al PSOE», ha remarcado.

La agresión se produjo cuando el periodista de OKDIARIO grababa cómo se repartían pulseras del PSOE entre los asistentes que llegaban en autobuses fletados desde distintos puntos de Andalucía. Estos distintivos permitían acceder a una zona privilegiada del recinto. El militante socialista, que participaba en la organización de la llegada de los autobuses, golpeó el teléfono del periodista y llegó a amenazarlo con rompérselo si continuaba grabando.

El episodio no quedó ahí. Tras recriminarle lo ocurrido, el reportero recibió nuevas amenazas, entre ellas: «¿Tú quieres ver lo que es una agresión de verdad?» y «Cuando termine el acto, te vas a enterar de lo que es una agresión». Varias personas tuvieron que intervenir para contener al individuo.

Otros dirigentes andaluces también condenan el ataque

La reacción de Gavira se suma a las condenas expresadas por otros dirigentes políticos. El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, defendió que «sin periodistas libres no hay democracia» y calificó los hechos de «agresión intolerable». Además, reclamó a Pedro Sánchez y María Jesús Montero que identifiquen al agresor y adopten medidas disciplinarias dentro del partido.

Por su parte, Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, lanzó una pregunta directa a los dirigentes socialistas: «¿Condenarán de inmediato esta agresión Pedro Sánchez y María Jesús Montero, o respaldarán al salvaje que la protagoniza y meterán en sus listas negras al periodista que la sufre?».

También se ha pronunciado Javier Cortés, portavoz parlamentario de Vox, que ha denunciado el clima de hostilidad hacia los periodistas críticos con el poder político. «Primero señalan a los periodistas que les incomodan; después, sus matones les hacen el trabajo sucio», ha afirmado, antes de trasladar su apoyo al reportero.

Las exigencias de los dirigentes políticos sitúan ahora el foco sobre la respuesta de la cúpula socialista. Tanto Sánchez, secretario general del PSOE, como Montero, líder de los socialistas andaluces, están llamados a pronunciarse sobre lo ocurrido en un acto que el presidente del Gobierno utilizó para abrir su precampaña en Andalucía.