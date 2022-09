Ganan los islamistas en Ceuta: se aleja la celebración de la corrida de toros ante la indignación de Vox

La corrida de toros como homenaje a La Legión programada para el 18 de septiembre en Ceuta no se celebrará finalmente. No al menos en El Puerto, donde estaba previsto, toda vez que el terreno portuario denegará, según la prensa local ceutí, los permisos para celebrar el festejo taurino. Con ello, los islamistas logran que, tras sacrificar ellos 4.500 corderos en su Pascua, no se celebre la corrida de toros en la ciudad autónoma.

El presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que tanto “los militares” como el Gobierno de Juan Vivas (PP) acogieron con «entusiasmo» en un principio la celebración de una corrida de toros por el centenario de La Legión. Según ha denunciado Redondo, después han cambiado de parecer: los primeros, ha explicado, por orden de Margarita Robles; mientras que los segundos, según afirma, obedecen a la presión de los “animalistas”, los “promarroquíes” y los medios de comunicación “de extrema izquierda”.

“Esto es España y se tiene que poder hacer corridas de toros porque son un evento regulado, amparado y protegido por la legislación española”, ha explicado el líder de Vox Ceuta en rueda de prensa. Bajo su punto de vista, el Ministerio de Defensa hará “agravios comparativos” si no termina aceptando la petición del empresario taurino para organizar la goyesca en Loma Margarita, mientras que sí “cede el terreno para que recen miles de musulmanes”.

Sobre Juan Vivas, el líder de Vox ha amenazado con llevar a su gobierno ante la Justicia por no haber permitido utilizar los bajos de La Marina para la celebración de la corrida de toros. Sea como fuere, lo cierto es que la que iba a ser la primera corrida de toros en décadas en Ceuta no se va a celebrar a no ser que haya un giro radical por parte de las autoridades. Los islamistas, a fin de cuentas, se han salido con la suya.