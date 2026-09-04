Detienen a un hombre por agredir sexualmente a su sobrina de nueve años en Málaga

Un hombre de unos 45 años ha sido detenido por la Policía Local de Málaga como autor de un delito de agresión sexual a una menor de nueve años, sobrina del detenido. Los hechos investigados habrían ocurrido en el interior de la vivienda familiar en la que convivían varios parientes, entre ellos el sospechoso y la niña.

La investigación se inició después de que la menor contara a un familiar lo que supuestamente había sucedido. La niña se encontraba muy afectada cuando relató que el hombre habría realizado tocamientos por encima de la ropa durante un momento en el que ambos se quedaron solos en el domicilio.

Tras conocer el relato de la pequeña, el familiar puso los hechos en conocimiento de sus padres, que alertaron de inmediato de la situación. La revelación provocó la reacción del entorno familiar y, horas después, el propio sospechoso se presentó voluntariamente en dependencias de la Policía Local de Málaga.

El hombre acudió a mediodía a las instalaciones policiales y quedó detenido como responsable de los hechos. Todo hace indicar que el susodicho habría tomado la decisión de entregarse después de que la familia conociera las acusaciones y aumentara la presión sobre él.

Tal y como ha informado Diario Sur, mientras avanzaban las diligencias, la menor fue atendida mediante el procedimiento de la Sala Gesell, un espacio especialmente habilitado para que los menores puedan prestar declaración en un entorno protegido y evitar, en la medida de lo posible, que tengan que repetir su relato durante el procedimiento judicial.

El detenido pasó posteriormente a disposición judicial. Este lunes, después de prestar declaración ante la autoridad judicial, se acordó su puesta en libertad provisional. Como medida cautelar, se ha decretado una orden de alejamiento que le impide aproximarse a la menor.

La causa continúa abierta y se investiga formalmente como un delito de agresión sexual. El procedimiento ha quedado en manos de la plaza número uno de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, órgano encargado de continuar con las actuaciones judiciales. De momento no han trascendido las circunstancias exactas en las que se produjeron los hechos acaecidos y, próximamente, en base a la investigación judicial, se esclarecerán las responsabilidades derivadas de los mismos.