Detenido en Sevilla por apuñalar en el corazón a un hombre tras rechazar mantener relaciones sexuales con él

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de agredir con un arma blanca a otra persona después de que esta rechazara su propuesta de mantener relaciones sexuales. El ataque, ocurrido durante la madrugada en la zona del Charco de la Pava, dejó a la víctima con una grave herida en el tórax, a la altura del corazón.

La investigación policial apunta a que el arrestado habría abordado inicialmente a dos personas a las que propuso mantener relaciones sexuales. Ante la negativa recibida, la situación habría derivado en un episodio violento que terminó con uno de ellos siendo atacado con dos armas blancas.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, el agresor se abalanzó sobre la víctima y le provocó un profundo corte en el pecho. La lesión se produjo en una zona especialmente delicada, próxima al corazón, y revistió la suficiente gravedad como para requerir asistencia médica.

La herida obligó a los sanitarios a realizar una intervención para cerrarla con cerca de treinta puntos de sutura. La gravedad y localización de la lesión llevaron a los investigadores a considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de tentativa de homicidio.

Tras tener conocimiento de la agresión, los agentes iniciaron las investigaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Las diligencias permitieron finalmente determinar la identidad del sospechoso, que fue localizado y detenido por su implicación en el ataque.

La Policía considera que el rechazo a las pretensiones sexuales del arrestado habría sido el desencadenante de la violencia. La investigación ha permitido reconstruir la secuencia de los acontecimientos y vincular al detenido con la agresión sufrida por la víctima.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial acusado de un delito de tentativa de homicidio. Será ahora el procedimiento judicial el encargado de determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de estos hechos y las circunstancias concretas en las que se produjo el ataque. De momento, no se han conocido más datos del suceso ocurrido de madrugada en el Charco de la Pava de la ciudad hispalense.