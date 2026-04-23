Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Abril

El pasado martes, un hombre fue detenido en Sevilla por un presunto delito de agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Abril. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, aunque por el momento no ha trascendido más información sobre lo sucedido.

Según la información adelantada por El Correo de Andalucía, el varón habría llevado a cabo «tocamientos», algo que la víctima habría denunciado a los agentes mientras aún se encontraba en el recinto.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Policía Nacional procedió a la detención del hombre e inició los protocolos establecidos ante cualquier posible intento de agresión sexual, los cuales, en el contexto de la Feria de Sevilla, se aplican con especial rigor y vigilancia, tal y como ha vuelto a subrayar este año la Subdelegación del Gobierno.

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril cuenta con alrededor de unos 2.000 miembros de Policía Nacional, sumados a los más de 900 que proporciona la Guardia Civil y más de 150 que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha destacado que, mediante la operación Albero, agentes de la Brigada de Policía Judicial, que trabajan de incógnito, se encargan tanto de prevenir como de responder de forma inmediata ante cualquier infracción, especialmente aquellas relacionadas con delitos contra las personas, el patrimonio o incluso menores.

Según ha explicado, el año pasado la presencia de estos efectivos contribuyó a que el número de hurtos en la Feria disminuyera en comparación con el año anterior. Además, ha señalado que no sólo se actuó frente a robos, sino que en 2025, esta unidad logró frenar diversas situaciones, entre ellas posibles casos de acoso o abuso sexual, tal y como ha indicado Toscano ante los medios.