El detenido por el accidente del buque de Gibraltar es el capitán: «No paró, dijo que no tenía daños»

El hombre detenido este jueves por la Policía Real de Gibraltar en relación al accidente del granelero OS 35, varado frente a la costa este del Peñón tras colisionar con otro buque, es el capitán del barco, tal y como han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

En el escueto comunicado remitido por el Gobierno de Gibraltar se anunciaba el arresto de una persona como consecuencia del «grave» incidente, si bien no se especificaba la identidad de la misma.

El capitán fue detenido a las 12:40 horas del jueves y está colaborando con los detectives de la División de Delitos y Servicios de Protección de la Policía Real de Gibraltar, que está a cargo de la investigación del carguero varado.

Poco antes de su detención, el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmaba en declaraciones a TVE que una vez que el OS 35 tuvo el impacto, se pidió al buque que parara, pero hizo caso omiso: «No paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño».

Picardo explicó que el granelero salió del puerto para continuar su viaje hacia Vlissingen (Flesinga), en los Países Bajos, y ya en el Estrecho, «contrario a las instrucciones» del Peñón, «la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar».

«En ese momento ya había riesgo para las personas que estaban a bordo y lo dirigió al sitio donde era posible salvar las vidas. Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto se habría hundido y habría habido un gran vertido de fuel», recalcó.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha criticado el «poco compromiso medioambiental» de Gibraltar respecto al accidente y ha defendido que la colisión entre los dos buques se ha producido «en aguas de la Bahía», esto es, en territorio español.

El vertido llega a las costas de Cádiz

El vertido de gasóleo que emana del buque tras la rotura del casco ha alcanzado ya las playas de La Línea de la Concepción, concretamente a las de poniente, ubicadas en la zona de la Bahía de Algeciras, tal y como ha confirmado este viernes el alcalde linense, Juan Franco.

El Ayuntamiento va a ordenar a los servicios jurídicos municipales que emprendan las posibles acciones penales o civiles que puedan ejercer por el accidente del buque, que almacena en sus bodegas 215 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante.

El Gobierno de Gibraltar ha informado a primera hora de este viernes de que a las 07:00 horas ya habían sido bombeados 197 metros cúbicos de gasóleo del barco, lo que constituye «alrededor del 80% de la carga de diésel» del buque. Los trabajos para bombear el combustible del OS 35 hacia la barcaza de decantación colocada en el costado del granelero arrancaron este jueves.

De su lado, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo central trabaja «con todas las administraciones» y todos los medios a disposición del Estado para tratar de controlar el vertido de gasóleo. «Es un drama ecológico y lo estamos siguiendo con mucha atención», ha afirmado en una entrevista en Antena 3.

Además, Vox ha solicitado a la Junta de Andalucía que en el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político, que se desarrollará este mes, informe de manera urgente sobre «la situación real» en la que se encuentra el buque y de las actuaciones que haya realizado o tenga previsto efectuar como «administración afectada». El Gobierno andaluz declaró este miércoles de forma preventiva la fase de preemergencia del Plan de Emergencia Ante el Riesgo de Contaminación del Litoral en Andalucía.