Cómo solicitar una de las 30.000 nuevas plazas de FP que ofrece la Junta de Andalucía: requisitos y plazos

La Consejería de Desarrollo Educativo ha anunciado una ampliación histórica de la oferta pública de Formación Profesional para el curso 2026-2027, con más de 30.000 plazas nuevas que buscan acercar la FP a la demanda laboral y reducir listas de espera en títulos muy solicitados. La mayor parte del incremento se concentra en la modalidad a distancia, pensada para ampliar plazas en ciclos con mucha demanda y para dar flexibilidad a quienes no pueden seguir la oferta presencial.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha vinculado esta ampliación a la respuesta a listas de espera prolongadas en especialidades como administración y gestión, hostelería y turismo, marketing y comercio, informática y comunicaciones, y servicios socioculturales. Además, la Junta plantea abrir nuevas líneas (actividades físicas y deportivas, sanidad, medioambiente) y crear ciclos presenciales según las necesidades productivas de cada provincia.

La medida ha reavivado el debate entre la administración y sindicatos, si bien CCOO advierte sobre el avance de la oferta privada y reclama garantías para la calidad de la FP presencial, mientras la Junta defiende que se refuerzan convenios con empresas y plantilla docente. Así, si quieres optar a una plaza es fundamental conocer la diferencia entre modalidades, el baremo que aplicará la convocatoria y actuar con diligencia administrativa para no perder la oportunidad por un error burocrático.

Cómo solicitar una de las 30.000 nuevas plazas de FP que ofrece la Junta de Andalucía

La ampliación incorpora 30.275 plazas netas para el curso 2026-2027, con cerca de 28.000 destinadas a la FP a distancia y algo más de 2.000 a la oferta presencial para nuevo ingreso. La intención es ampliar la capacidad de títulos con lista de espera y abrir nuevos ciclos ajustados al tejido productivo de cada territorio, además de reforzar convenios para prácticas y aumentar recursos de orientación y profesorado, sobre todo en la modalidad virtual.

Los requisitos dependen del nivel del ciclo (básico, medio o superior) y de la vía de acceso, pero lo habitual es: DNI/NIE, la titulación que habilita para el ciclo solicitado (ESO, Bachillerato o prueba de acceso según el caso), y en su caso documentación que acredite circunstancias con prioridad (discapacidad, situación sociofamiliar, empadronamiento, etc.). Algunas plazas pueden priorizar residentes en la provincia o colectivos concretos. Se debe consultar la la resolución en el BOJA para conocer exclusiones y condiciones concretas de cada titulación.

Plazos y cómo solicitar paso a paso (guía práctica)

Localiza la convocatoria oficial: busca la orden o la resolución en el BOJA y la noticia en la web de la Consejería de Educación. Ahí aparecerá el formulario oficial, el plazo y el desglose por ciclos y plazas. Elige modalidad y titulación: revisa si quieres presencial o a distancia; si optas por a distancia, comprueba si el título se oferta en tu provincia o si hay requisitos adicionales (compatibilidades, plazas por centros, etc.). Prepara la documentación: DNI/NIE, título académico que habilita para la plaza, certificados de empadronamiento si se exige preferencia por residencia, acreditaciones de discapacidad si procede, y cualquier justificante de méritos que la convocatoria permita (certificados de cursos, experiencia laboral, etc.). Escanea todo y deja los archivos listos. Accede a la sede electrónica o al registro: la solicitud suele poder presentarse por la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía o en registro de las delegaciones provinciales y centros autorizados. Rellena el formulario con cuidado y adjunta los documentos. Guarda el justificante de presentación (número de registro y PDF). Sigue el proceso de adjudicación: una vez cerrado el plazo se publican listas provisionales; tendrás un breve plazo para reclamaciones. Si eres admitido, procederás a matricularte en las fechas indicadas; si estás en lista de espera, revisa el calendario de adjudicaciones sucesivas.

Criterios de adjudicación y consejos prácticos

El baremo suele combinar la nota académica, los méritos (formación y experiencia) y criterios sociales; en ciclos muy demandados la nota puede decantar la adjudicación. Es aconsejable presentar toda la documentación completa desde el primer momento y no dejes la solicitud para el último día por posibles incidencias telemáticas. Además conserva capturas y justificantes y comprueba si las plazas son compatibles o excluyentes si optas a varias titulaciones. Por último reclama en plazo si detectas errores en la baremación. Y si eliges FP a distancia, infórmate del modelo de prácticas del ciclo, porque muchos módulos requieren estancias en empresa o tutorías presenciales.

Por último es aconsejable consultar siempre el BOJA y la web oficial de la Consejería para ver el texto íntegro de la convocatoria, el baremo y el listado de titulaciones y plazas. Contacta con la delegación provincial de Educación o con el centro que imparte el ciclo elegido si necesitas aclaraciones; conserva la documentación y actúa con rapidez ante cualquier incidencia ya que es clave para no perder una plaza en procesos masivos. Esta ampliación es una oportunidad real para quienes buscan formación con salida profesional, pero exige criterio en la elección de modalidad y centro, y cuidado administrativo en todos los pasos.