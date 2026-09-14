Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía: previsión de AEMET para hoy

Cielos en general poco nubosos o despejados marcarán el día 14 de septiembre de 2026 en Andalucía, aunque se esperan algunas nubes de evolución diurna en las sierras del interior e intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho y Melilla, donde no se descartan precipitaciones débiles. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios y los vientos serán flojos a moderados, predominando la componente este, con un levante moderado a fuerte en el Estrecho, especialmente durante la mañana.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despierta despejado, mientras suaves vientos de componente Este acarician la ciudad a unos 15 km/h. La jornada, que promete reclamos de calor, alcanzará una máxima de 38 grados. A medida que avance el día, el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad, que podrá llegar a ser bastante notoria. A primera hora se respira calma y no se esperan sorpresas lluviosas; el sol asomará lujurioso a las 08:05 y permanecerá en lo alto hasta las 20:33, otorgando largas horas de luz para disfrutar al aire libre.

Ya por la tarde, cuando la brisa se intensifique ligeramente, las temperaturas continuarán elevándose, manteniendo ese calor abrasador. La sensación térmica podría jugarle una mala pasada a más de uno, superando los 38 grados. Al caer la noche, las temperaturas descenderán hasta los 23 grados, ofreciendo un rincón más fresco, pero aún con la melancolía del calor del día. Hoy se presenta como un día perfecto para sacarle provecho a las terrazas y paseos, disfrutando de la esencia sevillana.

CÃ³rdoba: sol entre nubes y viento fuerte

El sol se asoma entre nubes grises, presagiando un día inestable en Córdoba. A medida que avanza la mañana, una brisa intensa promete alterar la rutina del día. Las temperaturas oscilan entre los 17 y 33 grados, pero la sensación térmica puede alcanzar hasta los 38, creando ese ambiente húmedo y pegajoso que muchos ya reconocen.

La tarde traerá consigo un cambio notable, con fuertes rachas de viento que superarán los 30 km/h y una probabilidad de lluvia en aumento. La humedad relativa alcanzará niveles del 95%, lo que sumará una carga adicional al ambiente. Es recomendable que los cordobeses no olviden llevar un paraguas y prepararse para un descenso drástico en las temperaturas al caer la noche.

En Huelva, día estable con ambiente agradable

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados. El cielo estará algo nuboso, pero en general sin cambios significativos y habrá un viento suave que podría refrescar ligeramente la sensación térmica en algunos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para el esparcimiento. Aprovecha la calidez y sigue con tus planes diarios en un entorno agradable.

Día soleado y caluroso ideal para salir

en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo completamente despejado y temperaturas que rondan los 23 grados, dejando entrever un ambiente grato y agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar una máxima de 31 grados, justo a tiempo para disfrutar de las últimas horas de sol —que se dará a las 20:34—. La humedad, aunque moderada, se mantendrá en un 25%, por lo que no se espera que el ambiente resulte pesado. Durante la jornada, el viento soplará del este a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que se aconseja tener precaución.

Por la tarde, el cielo continuará completamente despejado, proporcionando una tarde calorosa y perfecta para disfrutar al aire libre. La sensación térmica, sin embargo, todaví­a podría llegar a los 33 grados, por lo que se recomienda hidratarse adecuadamente. Con una probabilidad de lluvia del 0%, el firme sol de la tarde se disfrutará a plenitud, marcando un día ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, será una jornada donde el tiempo acompañará con calidez y buen ambiente.

JaÃ©n: soleado y cálido con brisa ligera

En la mañana, Jaén despertará con cielos despejados y una suave brisa del noreste, creando un ambiente agradable con temperaturas mínimas que rondarán los 19 grados. Durante la jornada, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una máxima de 35 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar a esos mismos valores, por lo que es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Al caer la noche, las temperaturas descenderán a 26 grados, ofreciendo un respiro fresco para disfrutar del atardecer.

Cielo despejado y calor a mediodía en MÃ¡laga

Las primeras horas traen una suave brisa y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire libre, con temperaturas que rondan los 21°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 29°C por la tarde, con un cielo ligeramente nublado, pero sin previsión de lluvias.

Es recomendable aprovechar la mañana tranquila antes de que el calor se intensifique. Por la tarde, el viento soplará del este a unos 15 km/h, aportando algo de frescura. Con una humedad que podría llegar al 85%, mantenerse hidratado será clave para disfrutar del día.

Granada: ambiente perfecto para disfrutar al aire libre

La mañana se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable en Granada, con temperaturas rondando los 18 grados y una sensación térmica que puede alcanzar los 34, haciendo de esta jornada una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre. A medida que avance el día, el buen tiempo se mantendrá, con temperaturas subiendo hasta los 32 grados en la tarde, ideal para dar un paseo o pasar tiempo en los parques.

En horas de la noche, el termómetro descenderá a los 21 grados, ofreciendo un clima suave y cómodo. Recuerden llevar ropa ligera para el día y alguna chaqueta ligera para la noche, ya que la brisa puede soplar con intensidad. ¡Aprovechemos el espléndido tiempo que nos regala Granada!

AlmerÃ­a: cielo parcial y ambiente templado

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 21 grados. Con el avance del día, se espera que el termómetro alcance los 29 grados, mientras un suave viento del sureste acaricia la costa a 20 km/h, proporcionando un agradable alivio en la calidez de la tarde.

A medida que caiga la noche, la temperatura disminuirá a 23 grados, manteniendo un ambiente templado. Se recomienda disfrutar de la jornada al aire libre, pero no olviden llevar una chaqueta si planean quedarse hasta el ocaso, ya que la humedad puede aumentar.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET