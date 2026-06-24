Cielos despejados y posible lluvia en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz el 24 de junio de 2026, con algunos intervalos de nubes altas. En las sierras orientales, la nubosidad podría evolucionar a lo largo del día y no se descartan tormentas ocasionales. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, mientras que los vientos se mantendrán flojos y variables, con rachas ocasionalmente moderadas del suroeste en la vertiente atlántica y del este en el tercio oriental.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de junio

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta despejado esta jornada, con la luz del sol asomándose tímidamente a las 07:04, prometiendo un día brillante y cálido. La temperatura mínima se instalará en 20 grados, pero, a medida que avance la mañana, el calor irá en aumento hasta alcanzar un máximo de 35 grados por la tarde. Aunque el viento soplará moderadamente desde el sureste, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, la humedad será notable, creando un ambiente un tanto pesado, especialmente cerca de la tarde-noche.

A primera hora, el termómetro marcará una agradable temperatura de 22 grados, que invitará a los sevillanos a disfrutar de paseos al aire libre. Sin embargo, el calor intenso a la tarde nos recordará que estamos en pleno verano, aunque los cielos permanecen serenos y no se prevén lluvias. Con la caída del sol a las 21:48, el ambiente comenzará a calmarse, ofreciendo una noche cálida y agradable, ideal para disfrutar de la ciudad iluminada.

Córdoba: cielo cubierto con probabilidad de lluvia

El aroma a tierra mojada y la brisa que sopla con un murmullo inquietante presagian un día de inestabilidad en Córdoba. Esta mañana, el cielo se presenta cubierto, como si se preparara para soltar sus primeras gotas, mientras el viento del sudeste comienza a fortalecer su presencia, creando una atmósfera de cambio que ya se siente en el aire.

A medida que transcurra la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21°C y 39°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 40°C. El viento, con ráfagas de hasta 85 km/h, promete agitar el ambiente. Es recomendable estar preparados: no olviden el paraguas al salir, ya que la probabilidad de lluvia permanecerá latente durante el día.

En Huelva, cielo soleado y ligero viento

La jornada comienza con un tiempo mayormente soleado y agradable. Las temperaturas rondarán entre los 19 y 29 grados, acompañadas de algunas nubes dispersas por la tarde. El viento será ligero, creando una sensación de confort sin probabilidad de lluvias que interrumpan las actividades diarias.

Es un día perfecto para dar un paseo por la ciudad o disfrutar de una reunión al aire libre. Con el ambiente tranquilo y cálido que se prevé, resulta ideal aprovechar este tiempo para hacer planes con familia o amigos.

Ambiente agradable con brisas frescas en Cádiz

Esta jornada amanece tranquila en Cádiz, con una temperatura mínima que ronda los 22 grados y un cielo que se presenta parcialmente nublado. La humedad, alta, alcanzando el 90%, aportará una sensación térmica que podría llegar a ser un poco más pesada. A medida que avanza la mañana, el viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 20 km/h, pero no se prevén lluvias, lo que dará lugar a un ambiente bastante agradable.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 26 grados, manteniendo un cielo similar. La sensación térmica máxima llegará hasta los 25 grados, lo que sugiere un día caluroso pero con brisas frescas para contrarrestar el calor. Con 14 horas de luz desde el amanecer hasta el atardecer, Cádiz nos regalará un tiempo óptimo para disfrutar al aire libre sin preocupación de lluvias ni vientos fuertes.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables, rondando los 25 grados. El ambiente será cómodo, ideal para disfrutar de un paseo temprano. A medida que avance el día, el calor se intensificará, alcanzando máximas de hasta 39 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y protegerse del sol, que estará radiante y con muy pocas probabilidades de lluvia. Al caer la noche, la temperatura descenderá a unos 26 grados, ofreciendo un cierre suave a la jornada.

Cielo despejado y tarde soleada en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá dándole paso a un día soleado. La mañana arranca fresca con temperaturas en torno a los 22 °C, que elevarán su termómetro hasta alcanzar los 32 °C en la tarde, cuando el viento soprará con fuerza moderada desde el suroeste.

A medida que la jornada avanza, se prevé que la humedad relativa deje sentir su impacto, con máximos del 80 % al caer la noche. Se recomienda llevar una botella de agua y disfrutar del aire libre antes de que la tarde podría traer algunas ráfagas de viento que refresquen el ambiente.

Granada: Ambiente ideal para pasear

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 23 grados, ideal para disfrutar del aire libre. A medida que avanza el día, el viento del sureste soplará suavemente a 10 km/h, aportando frescura. Durante la tarde, se espera que el sol brille intensamente, lo que elevará la sensación térmica hasta 38 grados.

Aprovecha el día soleado y considera llevar ropa ligera y cómoda. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados por la tarde. Una jornada perfecta para pasear y disfrutar de la belleza de nuestra ciudad.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del exterior, mientras la temperatura se mantiene fresca alrededor de 26°C. A medida que avanza la mañana, el sol se desplegará con fuerza, elevando el termómetro hasta alcanzar una máxima de 36°C en la tarde, con vientos que serán moderados, soplando desde el este a 25 km/h.

Con la llegada de la tarde, el calor se intensificará notablemente, por lo que es recomendable llevar protección solar. La humedad, que será variable, puede acentuar la sensación térmica, haciendo que se perciba más caluroso. Al caer la noche, el ambiente se tornará más fresco, con temperaturas que descenderán a 28°C.