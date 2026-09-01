Destituyen a un concejal andalucista de Conil (Cádiz) por irregularidades urbanísticas

La alcaldesa de Conil de la Frontera (Cádiz), Inmaculada Sánchez, ha decidido cesar al concejal Manuel Almazo de todas las delegaciones municipales que tenía asignadas después de que trascendieran informaciones que le atribuyen un expediente sancionador relacionado con irregularidades urbanísticas. En concreto, el expediente estaría vinculado a la ejecución de una construcción ilegal en una parcela rústica considerada no urbanizable.

La regidora, de Andalucía Por Sí, ha comunicado la decisión a través de una declaración institucional en la que ha explicado que también ha reclamado a Almazo que entregue su acta de concejal. Sánchez ha justificado esta petición como una medida destinada a garantizar la «transparencia» ante los hechos que han salido a la luz.

La alcaldesa ha defendido que la decisión pretende preservar «el correcto funcionamiento de la institución» y garantizar la máxima responsabilidad en la gestión del Ayuntamiento. En este sentido, ha situado «la seriedad y la transparencia» como principios fundamentales de la actuación de su Gobierno, al tiempo que ha asegurado que se debe garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios municipales y la atención a los vecinos.

«La decisión es sumamente clara y es la revocación de las competencias por mi parte», ha señalado Sánchez, que ha querido marcar distancias con cualquier posible irregularidad relacionada con el edil. La alcaldesa ha insistido en que su Gobierno no hará distinciones a la hora de actuar cuando se produzcan hechos que puedan afectar a la gestión municipal.

Pero la polémica no se limita al expediente urbanístico. Sánchez también ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer cómo se produjo la filtración del documento relacionado con Almazo. Según ha explicado, el expediente urbanístico llegó a la prensa apenas 24 horas después de su apertura, circunstancia que el Ayuntamiento pretende esclarecer.

La regidora ha asegurado que, si durante esa investigación se determina que se produjo alguna irregularidad, «se depurarán las responsabilidades que correspondan». De esta forma, el Consistorio pretende determinar si la difusión del expediente se produjo conforme a los procedimientos establecidos o si, por el contrario, pudo existir algún tipo de actuación irregular en el acceso o filtración de la documentación.

Con el cese, Manuel Almazo deja de ejercer las responsabilidades que tenía atribuidas dentro del Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Entre ellas se encontraban Recursos Humanos, Seguridad, Participación Ciudadana, Estadística, Transparencia y Protección de Datos, además de las áreas de Empleo Autónomo y Jóvenes Emprendedores y Nuevas Tecnologías.